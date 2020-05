Pinseutfarten: Nå er det mye trafikk og kø

Ved 14-tiden fredag melder politiet at det er mye trafikk og kø i området Bergen, Åsane og Haukås.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Ved 13.30-tiden fredag tetter køen seg i Vågsbotn på vei nordover på E39. Foto: Pål Engesæter

Ifølge politiet sliter Tide med å få bussene ut fra anlegget sitt, noe som er et velkjent problem.

Vegtrafikksentralen er varslet vedrørende intervallene på trafikklysene, opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

Ved 13.30-tiden fredag rapporterte BT-journalist Pål Engesæter at køen tetter seg i Vågsbotn på vei nordover på E39.

Nå kommer sommeren og den varer i alle fall til og med mandag. Foto: Alice Bratshaug

Pinseutfart etter lunsj

– Vi forventer mer utfart enn en vanlig helg, sier trafikkoperatør Monica Øksengård hos Vegtrafikksentralen.

– Når regner du med at pinseutfarten begynner?

– Erfaringsmessig blir det etter lunsj i dag. Folk tar gjerne fri noen timer fra jobb.

Det viser det seg at trafikkoperatøren har rett i.

Hun har for øvrig et godt råd til hvilket tidspunkt det er beste å komme seg av gårde for å unngå de lengste køene.

– Jo tidligere, jo bedre. Eller så kan man vente til etter rushet har gitt seg. Jeg tror ikke det blir noe problem å komme seg frem. Men det kan ta litt lengre tid, sier trafikkoperatøren.

Hun ber folk om å sjekke veimeldinger på vegvesenet.no for å få vite om det er stengte veier, eller veiarbeid på strekningen de skal kjøre.

Slik så det ut på Gaularfjellet torsdag. Da Stig Roger Osberg passerte, var det flere steder snø som hadde rast inn i veibanen. Foto: Stig Roger Osberg

Gaularfjellet stenger søndag

Fylkesvei 13 over Gaularfjellet stenger søndag 31. mai klokken 14. Årsaken er at det varme været gir økt snøskredfare.

– Det er veldig varmt, og det er rasfare. Det er mengder med snø i fjellet, og da er det tryggest å stenge, sier Øksengård.

Det blir gjort en ny vurdering mandag 1. juni klokken 9.

Tidligere fredag opplyste Vegtrafikksentralen at Gaularfjellet stenger lørdag klokken 14, men ved 13-tiden fredag rettet de tidspunktet til søndag klokken 14.

Fredag formiddag er vakthavende meteorolog Steinar Skare ved Meteorologisk institutt i Bergen ikke i tvil om hvilken pinsehelg vi har i vente.

– Det er 99 prosent sannsynlig at det blir pent vær. Både i dag, lørdag, søndag og mandag, slår han fast.

Mange kan glede seg til over 25 grader og strålende solskinn i helgen. Foto: Meteorologene

Rundt 25 grader

Temperaturene er allerede på vei oppover. Torsdag var maksimumstemperaturen på Florida i Bergen 15,8 grader, mens Etne hadde høyeste temperatur i vårt fylke med 17,1 grader.

– I dag, fredag, passerer vi over 20 grader i innlandet. Flere steder vil få rundt 25 grader denne helgen. I Bergen vil maksimumstemperaturen ligge på 20–23 grader i helgen, sier meteorologen.

Satellittbildet viser lave tåkeskyer som ligger ute i havet utenfor Vestlandet. I løpet av natten og i morgentimene lørdag og søndag kan det hende disse siger inn over kystområdene, men solen tar over i løpet av morgentimene, lover Meteorologene på Twitter. Foto: Meteorologene

Det eneste som kan ødelegge litt av den gode stemningen i kystområdene, er tåke som kan komme sigende innover på kvelder og nattetid. Men den vil uansett forsvinne når temperaturen stiger utpå dagen.

– Det ser ut som at det blir sol hele tiden. Folk får nyte det fine været, sier Skare.

Det er ikke en eneste regndråpe i sikte på Vestlandet denne helgen. Foto: Alice Bratshaug

Vanntett værmelding

Og denne værmeldingen er dessuten vanntett. Det er nemlig ikke ventet mer nedbør i løpet av mai i vårt distrikt.

– På Sotra og i Øygarden vil havtemperaturen styre mye. I Florø ligger det an til 14–18 grader, mens det kan bli rundt 25 grader på Voss, sier Skare.

Det blir sol hele pinsehelgen. Foto: Alice Bratshaug

– Pent og varmt

– Hvordan er værutsiktene i gamle Sogn og Fjordane?

– Det er det samme som i gamle Hordaland. Det er svak vind i hele fylket, og det blir hovedsakelig pent vær og varmt.

– Tidligere er det blitt antydet temperaturer på opp mot 30 grader på Vestlandet?

– Det er ikke den situasjonen jeg ser nå. Det er så lite vind det er snakk om. Hadde det vært en sørøstlig vind, kunne vi ha fått en føneffekt. Nå blir det bare soloppvarming, og jeg tviler sterkt på at det blir mer enn 25 grader, svarer meteorologen.

Knallværet varer til og med mandag. Da ser det ut til at høytrykket som har bygget seg opp over Sør-Norge trekker sørøstover, og vekk fra Norge.

– Da får vi kjøligere luft fra nordvest. Men vi må ikke klage og bli altfor storforlangende. Dette er et stort hopp i temperaturene, sier Skare.

Endelig en værmelding å glede seg over. Disse dagene må du nyte. Foto: Alice Bratshaug

Kjølig mai hittil

– Hva vil du si om været vi har hatt hittil i mai måned?

– Veldig skiftende. Middeltemperaturen pr. 27. mai var 8,1 grader på Florida i Bergen. Det er en gjennomsnittstemperatur på 2,4 grader under normalen som ligger på 10,5 grader.

Meteorologen forteller at kolleger har funnet ut at frem til 27. mai i år, er dette den kjøligste mai måned i perioden fra 1983 til 2020. Men med godværet vi har i vente denne helgen, vil sannsynligvis gjennomsnittstemperaturen stige.

Nedbørsmengden frem til 27. mai ligger på 108 prosent av normalen. Per 27. mai var det kommet 114,8 millimeter nedbør og mer vann skal det altså ikke komme.

Sterk UV-stråling

Meteorologene har tidligere advart om at det ventes høy UV-stråling i pinsehelgen i hele Norge. Oppfordringen er å smøre seg godt med høy solfaktor, bruke solbriller og være forsiktig i solen.