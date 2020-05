Haukeland planlegg for ny koronabølgje med 20 innlagde i sommar

– Vi håper det ikkje skjer, men det kan skje, seier administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen.

Helse Bergen førebur seg på ein ny smittetopp i sommar. – Vi planlegg for det nivået vi har hatt, men vi håper det blir færre pasientar, seier direktør Eivind Hansen. Foto: Rune Sævig

Smittespreiinga i Bergen er rekordlåg.

Det såkalla R-talet (reproduksjonsrate), som fortel kor mange kvar smitta person smittar vidare, er no berekna til 0,1 i Helse Bergens opptaksområde.

Ingen covid-19-pasientar er innlagt på Haukeland universitetssjukehus og det er éin månad sidan førre innlegging.

Dersom R-talet held seg på 0,1, ventar Helse Bergen null til to innlagde pasientar dei neste 14 dagane, og null til ein pasientar på intensivavdeling.

Planlegg for ny smittetopp

Men sjukehusleiinga førebur seg på at dette brått kan endre seg.

– Vi planlegg for ein situasjon med 20 covid-19-pasientar innlagt samtidig i sommar, seier Helse Bergen-direktør Eivind Hansen.

Dette liknar situasjonen i slutten av mars, då nær 20 pasientar var innlagt på Haukeland med koronasmitte.

– Dette skal vi tole samtidig med vanleg sommaraktivitet og operasjonskapasitet. Det betyr at vi har ein robust plan for covid-19.

Hentar sjukepleiarar frå naboland

Sjukehuset har utarbeida ein detaljert plan for intensivkapasiteten.

– No er vi førebudd på det vi håper ikkje skal kome. Men om det kjem, så er vi langt betre rusta, seier Hansen.

Alle tilsette får ferie, men nokon skal jobbe meir enn vanleg.

Det blir også innleige av nokre intensivsjukepleiarar frå Sverige og Danmark for å få kabalen til å gå opp. Hansen understrekar at desse skal gjennomgå grundig smittescreening.

– Dersom vi får ekspansjon utover 20 innlagde pasientar, må vi avbryte ferie for delar av helsepersonellet vårt, seier Hansen.

Det kan også vere at situasjonen held seg som no; med ingen eller svært få innlagde pasientar.

– Då har vi ein del ekstra kapasitet som vi må prøve å utnytte, seier direktøren.

Helse Bergen har no god lagerbehaldning av smittevernutstyr, ifølgje leiinga. Foto: Bård Bøe

Prislapp hittil: 306 millionar

På digitalt styremøte måndag fortalde Hansen kva koronaepidemien har kosta Helse Bergen så langt.

Ved inngangen av mai beløper ekstra driftskostnader seg til 142 millionar kroner, og i tillegg kjem tapte inntekter på 164 millionar kroner; til saman 306 millionar kroner.

Dette er allereie dekka inn gjennom ekstra løyvingar frå staten, men føretaket ventar store ekstrautgifter også framover.

Samtidig må mange pasientar vente lenge på behandling. Gjennomsnittleg ventetid i somatikken er no 76 dagar.

Talet på fristbrot, det vil seie når pasienten ikkje får nødvendig behandling innan fristen som var sett, er no 1336.

Hansen seier at dei vil streve med dette etterslepet i lang tid framover.

Vurderer kveldsopne poliklinikkar

– Det er mange utsette timar i mars og april, og vi slit med å kome oss opp på nivået for normal aktivitet. Årsaka er at vi må ha beredskap og smitteverntiltak for korona. Vi skal gjere det vi kan for å auke aktiviteten, men vi klarer ikkje å kome fullt ut tilbake til normalen før sommaren, seier Hansen.

Han seier at sjukehuset har godt samarbeid med private aktørar og at dei vurderer kveldsopne poliklinikkar for å ta unna ventelistene.

– Det viktigaste er å ha god aktivitet i løpet av dagen, men vi innser at vi også må ta i bruk kveldspoliklinikk, eller tilleggsavtalar utover normal arbeidstid, på ein del avdelingar. Vi er i dialog med dei tilsette om dette, seier Hansen.

Ventetida er lengst for pasientar som skal ha behandling ved augeavdelinga, klinikk for hovud/hals og nevroklinikken.