Mann (20) pågrepet for drap på moren (55)

Funn i leiligheten skal peke tydelig mot at en drapshandling er begått. – Det som har skjedd er en forferdelig tragedie, sier bistandsadvokaten til kvinnens to eldste barn.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Politiadvokat Christine Møen Wisløff orienterer søndag pressen om drapet. Foto: Eirik Brekke

Lørdag kveld ble en kvinne (55) funnet død i en leilighet på Brattholmen på Sotra. Kort tid etter ble en mann pågrepet.

– Siktede er avdødes sønn, bekrefter politiadvokat Christine Møen Wisløff på en pressekonferanse søndag.

Mannen (20) ble pågrepet og siktet for drap lørdag klokken 21.03, et kvarter etter at politiet fant kvinnen død.

Politiet ble kontaktet om dødsfallet av vitner på stedet. Ifølge BA ble mannen pågrepet i en bolig på Kolltveit, en tolv minutters kjøretur unna åstedet.

Krimteknikere arbeidet natt til søndag i boligen på Brattholmen på Sotra der en kvinne ble funnet død. Foto: Eirik Brekke

Avhøres søndag

Naboer på Brattholmen forteller BT at de hørte musikk, og en sint mannsstemme, fra leiligheten i 15.30-tiden lørdag. I 18-tiden skal det ha vært rolig.

Politiet ønsket å avhøre siktede lørdag kveld eller natt til søndag, men avhøret ble utsatt til søndag ettermiddag. Politiadvokat Wisløff skal selv være til stede i avhøret.

Etter at det er gjennomført, vil politiet ta stilling til om 20-åringen skal fremstilles for varetektsfengsling.

Mannens forsvarer, Jørgen Riple, sier klienten er preget av morens død. Foto: Rune Sævig (arkiv)

– Han er preget

Jørgen Riple er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede sønnen.

– Hva kan du si om hans tilstand?

– Han er informert om at moren er død, og er naturligvis preget av dette.

Riple var på vei til avhør med siktede da BT snakket med ham ved 12-tiden søndag.

– Har han tatt stilling til straffskyld?

– Det har ikke vært tema, så vidt meg bekjent, svarer Riple.

Ellen Eikeseth Mjøs bistår kvinnens etterlatte. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

– En forferdelig tragedie

– Det som har skjedd er en forferdelig tragedie, sier Ellen Eikeseth Mjøs.

Hun er oppnevnt som bistandsadvokat for de etterlatte i saken, kvinnens to eldste barn.

– Meldingen om tragedien kom som et stort sjokk for familien. De er i dyp sorg og har det vanskelig, sier Mjøs.

Kriminalteknikere på stedet

Rettsmedisiner Inge Morild var på stedet natt til søndag og gjorde innledende undersøkelser. Kvinnen vil bli obdusert tirsdag.

For å unngå å påvirke vitner som foreløpig ikke er avhørt, vil ikke politiadvokat Wisløff uttale seg om når politiet mener drapet skjedde.

Hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapet, samt om det er funnet ytre tegn til vold eller våpen, er politiet også tause om.

BT får opplyst at det som møtte politiet på åstedet tydelig peker mot at en drapshandling er begått.

Politiet skal ikke ha blitt kontaktet om adressen tidligere denne helgen.

– Gjennom kvelden i går og i natt har vi gjennomført flere vitneavhør, av melder, naboer og omgangskretsen til de involverte. Det er også foretatt en rundspørring i nærområdet, sier Wisløff.

To politiansatte som jobber med elektroniske spor dro søndag til åstedet på Sotra. Foto: Eirik Brekke

Elektroniske spor

Krimteknikere har sikret en del elektroniske spor, opplyser hun. De vil fortsette arbeidet utover søndagen.

Klokken 12.10 forlot to politifolk med T-skjorter med påskriften «Digitalt politiarbeid» politihuset i Bergen.

De bekreftet overfor BT at de skulle til åstedet på Sotra.

– Hva skal dere gjøre der?

– Det får vi se når vi kommer ut.

Ved 12.30-tiden ankom de huset på Brattholmen.