Blir isolert i flere uker etter raset

Innbyggere og hyttefolk må vente i flere uker på at Toskedalsvegen på Osterøy skal åpne.

Rasstedet ved Sverrestuven torsdag formiddag. Foto: Siri Fjørtoft

De opp mot 30 personene i Toskedal og Grøsvik ble isolerte etter et ras langs Sverrestuven nær Gammersvik torsdag.

Et større sikringsarbeid er nå nødvendig før veien kan åpnes. Det melder NRK.

– En geolog har vært på stedet i dag, og vi skal opp med drone i neste uke, sier avdelingsleder på kommunalteknisk drift i Vaksdal kommune, Torstein Mehus til NRK fredag.

Bygdene ligger i Vaksdal kommune på nordøst-siden av Osterøy.

Godt vant med ras

Det er ikke første gang de to bygdene blir isolerte av ras på veien som forbinder dem med fastlandet.

I februar i år gikk det et større ras ved Storevikja ved Kallestad bro, der har det gått ras flere ganger før.

Otto Grøsvik er en av de opp mot tretti som nå må belage seg på isolasjon

– Vi er jo vant med at det går ras her, og forberedt på at det kan skje. Vi kjenner naturen i området. Det raser støtt og stadig, sier Grøsvik.

Raset som gikk i februar isolerte bygdene i flere dager. Foto: John Olav Ørnes

Grøsvik ser likevel ikke veldig mørkt på situasjonen.

– Vi er stort sett pensjonister som bor her. Men vi har rundt fire yrkesaktive. De må tilpasse seg, sier Grøsvik.

At raset kom nå, kommer overraskende på ham.

– Det har ikke vært noe spesielt til uvær. Det har vært litt regn, men nokså normalt sommervær, sier Grøsvik.

Så legger han til:

– På den andre siden, når en ser oppover liene er det ikke så rart at det går ras. Det er mye løs stein oppi der.

Grøsvik har alltid ras i bakhodet når han kjører på det rasutsatte strekket.

– Om vinteren er det is som kommer. Om sommeren er det stein, sier han.

Får ferge- og båtransport

Torsdag sa avdelingsleder Mehus til BT at det var en steinblokk som løsnet fra fjellsiden da raset kom.

Steinblokken har så delt seg opp og tatt med seg vegetasjon ned i veibanen, forklarte Mehus.

Ingen personer eller biler ble meldt tatt av raset.

NRK skriver at de som er isolert får transport med ferge kl. 10 lørdag.

Videre blir det også båtrute kl. 9 og kl. 16 samme dag.