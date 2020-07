Opp mot 30 personer isolert etter ras på Osterøy

Steinras stenger veien ved Sverrestuven nær Gammersvik.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Rasstedet ved Sverrestuven torsdag formiddag. Foto: Siri Fjørtoft

Opp mot 30 personer er sperret inne etter at det gikk steinras over veien nær Gammersvik på Osterøy.

Raset som gikk torsdag formiddag vil trolig holde veien stengt gjennom helgen.

Alette Fjørtoft var på rasstedet ved 13-tiden. Hun forteller at omtrent 15 fastboende og flere hyttefolk er fast i Toskedalen og Grøsvik etter at raset sperret veien.

– Folk fra kommunen har vært her og satt opp sperringer, sier Fjørtoft.

Venter på geolog

Avdelingsleder på kommunalteknisk drift i Vaksdal kommune, Torstein Mehus, forteller at de fikk melding om raset mellom klokken 11 og 12 torsdag formiddag.

– Vi venter på at en geolog skal komme og undersøke veien. Det er avgjørende for at vi skal kunne starte opprydning og klargjøring til å åpne. Det vil nok ikke bli åpnet før etter helgen, sier Mehus.

Steinblokk løsnet

Ifølge Mehus har en steinblokk løsnet fra fjellsiden, delt seg opp og tatt med seg vegetasjon ned i veibanen.

– Det er en del hytter og noen fastboende innenfor raset. Den eneste alternative ruten er sjøveien, sier Mehus.

Ingen personer eller biler ble tatt av raset, opplyser han.