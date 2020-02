Togfast på fjellet: – Folk begynner å bli litt utålmodige

30 gjester og 20 ansatte kan ikke dra fra hotellet Finse 1222.

FINSE: Slik så det ut på Finse kokken 16 onsdag. Se direktevideo fra Finse i bunnen av saken. Foto: BTs Webkamera

Mandag denne uken måtte et tog fra Oslo til Bergen snu etter et stort snøskred mellom Myrdal og Hallingskeid.

Kontaktledningen til toget ble revet ned på strekningen, og siden har det ikke vært togtrafikk mellom Myrdal og Ustaoset.

Blant dem som ikke kommer seg hjem på grunn av dette, er 30 gjester og 20 ansatte på hotellet Finse 1222.

Gikk på ski til Geilo

– Det er rolig stemning, og ikke noe krise her. Men det er klart at folk begynner å bli litt utålmodige. De vil komme seg tilbake til jobb og andre forpliktelser, sier Laila Marie Hjellvoll, som er daglig leder på hotellet.

Hun forteller at det er fint vær på Finse og at mange har brukt dagen til å stå på ski. To av gjestene ville imidlertid ikke vente lenger.

De valgte å gå på ski til Geilo.

TRAFF HER: Dette eldre snøoverbygget like øst for Kleven bro ble truffet av snøskredet mandag. Foto: Spordrift

– Forsikringssak

Hotellet har heldigvis mer enn nok mat, og kunne klart seg helt til lørdag når neste varelevering er planlagt.

– Men vi kan ikke si at vi er kjempeimponerte over informasjonen fra Bane Nor og Vy. Men vi tar en dag av gangen, sier hun.

Hun forteller at flere av gjestene egentlig skulle vært hjemme nå, og at det derfor har begynt å komme spørsmål om hvem som skal betale for rommene.

– Men det må gå via forsikringer, sier hun.

FAST I SNØEN: Denne arbeidsmaskinen kjørte seg fast i snøen under arbeidet med å rydde Bergensbanen. Foto: SPORDRIFT

Kan åpne ved midnatt

Onsdag klokken 16 skriver Bane Nor på sine nettsider at de anslår at strekningen kan åpne igjen ved midnatt.

– Snømengdene på fjellet gjør arbeidet med å rydde banen utfordrende, og maskinene har problemer med å komme frem, skriver Bane Nor.

Onsdag formiddag kjørte en arbeidsmaskin seg fast i snøen under opprydningsarbeidet.

– Maskinen er nå løs, og brøytingen fortsetter, opplyser Bane Nor.

