Snøen satte en stopper for den tyske bobilen på vei over fjellet i Sogn.

Snøfall og lave temperaturer har skapt problemer på fjellovergangene de siste dagene. Lørdag formiddag er veibanen over Hardangervidda fri for snø, det er snø langs veibanen over Filefjell og Hemsedal, mens det på strekningen Tyin-Årdal er så mye snø at Vegtrafikksentralen sier at strekningen ikke kan kjøres uten vinterdekk.

– Vi følger utviklingen gjennom dagen. Det er meldt mildere vær, og kjøreforholdene kan endre seg, sier trafikkoperatør Roger Neberge Hille hos Vegtrafikksentralen.

En som brukte sommerdekk over fjellet var den tyske bobilturisten som torsdag var på vei fra Årdal til Turtagrø. Den såkalte Tindevegen fra Sognefjorden til Jotunheimen er normalt åpen fra mai til november, men med høyeste punkt over 1300 m.o.h er strekningen utsatt for snøvær også i månedsskiftet mai/juni.

Da bobilen var nesten opp på veiens høyeste punkt, var det bom fast i nysnøen.

– Bilen hadde trosset advarslene mot å kjøre uten vinterdekk. Vi observerte den da den kjørte opp fra Årdal. På webkamera kunne vi se at bilen kjørte seg fast da den var like ved bomstasjonen, sier brøytebilsjåfør Terje Weka.

Han måtte spa snøen vekk for å hjelpe bilen løs. Bobilen ble trukket tilbake på veien, og fulgt ned fra fjellet.

– Bobilen kjørte etter brøytebilen. Det var ikke forsvarlig å kjøre strekningen med sommerdekk, sier Weka.

Både Tindevegen og Sognefjellsvegen er nå åpen for trafikk. Weka understreker at bilistene må ta hensyn til kjøreforholdene og varselskiltene før de gir seg i kast med fjellovergangene.