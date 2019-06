Det nye høydebassenget i Tøssedalen sto ferdig i vinter. En tvist mellom kommunen og en grunneier gjorde at bassenget først ble tatt i bruk etter sykdomsutbruddet.

Fredag ettermiddag bekreftet Askøy kommune at det er funnet E. coli-bakterier i vannet i Øvre Kleppe høydebasseng.

Dette kan være forklaringen på hvorfor anslagsvis 2000 personer på Askøy har blitt syke. 41 av disse har blitt sendt til sykehus.

Som BT tidligere har skrevet, var anlegget i ferd med å bli faset ut. Rett ved ligger nemlig et helt nytt høydebasseng. BT får opplyst at det sto ferdig i februar i år. Etter at folk ble syke, gjennomførte kommunen en rask omkobling slik at alle de berørte abonnentene nå får vann fra det nye høydebassenget. Kokepåbudet gjelder imidlertid fortsatt.

Men det nye høydebassenget har altså vært klar til bruk i flere måneder.

– Vi har en uenighet med en grunneier. Det gjør at en del av ledningsanlegget ikke er blitt påkoblet, sier Anton Bøe, leder for Vann- og avløpsetaten i Askøy kommune.

Rune Sævig

Kritiserer Askøy kommune

For elleve måneder siden satte Askøy kommune i gang en ekspropriasjonssak for med tvang å kunne føre rørledning over eiendommen til en grunneier i Tøssedalen på Øvre Kleppe. Fortsatt har ikke Fylkesmannen avgjort saken.

Kommunestyrerepresentant Jann Atle Jensen fra Demokratene er svært kritisk til hvordan Askøy har opptrådt i denne saken. Han mener rørene kunne vært lagt i en annen trasé.

– Det er litt uforståelig for oss at kommunen har valgt å ekspropriere. Hvis en hadde brukt litt kløkt, så ville anlegget vært i bruk for lenge siden, sier han.

Jensen, som er bompengelistens førstekandidat ved høstens valg, peker på at kommunen har sett rørprosjektet i sammenheng med etableringen av en offentlig skolevei.

– Den er blitt brukt som brekkstang. De burde lagt den veien et annet sted. Det ville gjort det lettere å få på plass VA-ledningen, sier Jensen, som presiserer at han ikke har noen formening om årsaken til det som har hendt.

– Det overlater vi til politiet, Mattilsynet med flere å finne ut av, sier han.

Geir Martin Strande

Kompleks historie

Anton Bøe, VA-sjef i Askøy kommune, bekrefter at historien kunne sett annerledes ut om det nye anlegget hadde vært i drift.

– Hvis det er slik vi tror det er, så er smittekilden i det gamle fjellbassenget. Men slik ting er lett å si i ettertid, sier han.

Bøe tror imidlertid ikke de kunne lagt rørtraseen et annet sted.

– Denne saken har en lang og kompleks historie. Hadde vi gått et annet sted, ville vi kommet i konflikt med andre grunneiere, sier han.

Askøy kommune har anslått at rundt 2000 personer kan være syke som følge av forurenset drikkevann. Mange av de syke bor på Øvre Kleppe.

Bård Bøe

Advarer mot enkle analyser

Varaordfører Bård Espelid fra Askøylisten har engasjert seg i ekspropriasjonssaken i kommunestyresalen. I dag vil han imidlertid ikke si noe.

– Jeg vil ikke gå inn og vurdere den saken konkret. Vi må undersøke alt. Det er ikke tid og sted for å komme med enkle analyser, sier han.

BT har vært i kontakt med grunneieren. Han sier at han har følt seg overkjørt av Askøy kommune i denne saken – og at han har opplevd dem som lite imøtekommende. Blant annet skal de tidligere ha lagt en turvei over eiendommen mot hans ønsker.