Kan du bruke vaskemaskinen og kan husdyr drikke av vannet?

Det er gjort funn av E.coli, Clostridium og intestinale eterokokker i drikkevannet fra Øvre Kleppe høydebasseng på Askøy og kommunen har sendt ut kokevarsel.

Her er ti spørsmål og svar om hva du kan bruke vannet til.

1. Kan du bruke vannet til matlaging?

– Så lenge du koker vannet først, kan du bruke vannet til matlaging. Både vann som skal drikkes eller brukes i mat som ikke skal varmebehandles må kokes på forhånd.

2. Hvor lenge skal vannet koke?

– Du bør la vannet fosskoke i et minutt.

3. Kan du bruke vannet til å lage kaffe?

– Du må koke vannet før du bruker det i kaffetrakteren. Grunnen til dette er at kaffemaskiner ikke varmer opp vannet tilstrekkelig nok til å drepe de eventuelle bakteriene.

4. Kan du dusje?

– Du kan dusje, men pass på å ikke drikke av vannet. De med svekket immunforsvar og åpne sår bør være forsiktige og dekke til sårene før de dusjer, anbefaler Askøy kommune. Når du vasker hendene, husk å bruke såpe.

5. Kan du bade?

– Ifølge Folkehelseinstituttet kan du det, men legevakten på Askøy fraråder folk å bade i vannet foreløpig, ifølge BA.

6. Kan man pusse tenner med vannet?

– Du må koke vannet før du bruker det til å pusse tennene.

7. Kan dyr drikke fra vannet?

– Mattilsynet råder folk til å koke vannet du gir til dyrene dine, til tross for at det er en veldig liten sannsynlig at dyr blir syke av det forurensede vannet. Hunder og andre dyr pleier å drikke vann fra sølepytter og annet vann ute i naturen, og er dermed bedre rustet mot bakteriene enn hva mennesker er. Men dersom du har en syk hund, som har drukket av vannet, råder Mattilsynet deg å dra til dyrlegen.

8. Kan du vaske bordet, kjøkkenbenken og liknende med vannet?

– Ja, mener Folkehelseinstituttet, så lenge du bruker såpe.

9. Kan man vaske klær i vaskemaskinen og bestikk i oppvaskmaskin?

– Ja, det kan du, men husk såpe. Når du bruker oppvaskmaskinen, anbefales det at du bruker høyest mulig temperatur.

10. Hvordan får jeg tak i rent vann?

Det er plassert vannvogner følgende steder:

Kleppe skole

Hetlevik skole

Follese skole

Strusshamn skole

Kleppestø barneskole

Portmann i Marikoven

Kyrkjelemyra (Øvre Kleppe)

Kjebergveien (Øvre Kleppe)

Stongafjellet

Juvik (ved Rørlegger Andersen)

Ospedalen (helt på toppen, ved barnehagen)

Kilder: Askøy kommune, Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Askøy kommune har opprettet en egen informasjonsside om utbruddet, som oppdateres regelmessig med spørsmål og svar.

