Smitter bakterien ved kontakt? Kan en bli syk flere ganger? Er noen ekstra utsatte? Vi har snakket med en ekspert.

Bakterien Campylobacter er påvist hos pasienter fra Askøy som er innlagt på Haukeland universitetssykehus. Folkehelseinstituttet (FHI) fikk i fjor rapportert rundt 3600 tilfeller av infeksjoner fra denne bakterien i Norge.

Ifølge avdelingsdirektør Line Vold i FHI går infeksjonen over av seg selv for de aller fleste uten at de trenger legehjelp.

Kan dette smitte mellom mennesker som er i kontakt med hverandre?

– Kontaktsmitte er ganske uvanlig. Det vanligste er å bli smittet via mat, vann eller direkte ved kontakt med dyr som har bakterien.

Men selv om det ikke er så vanlig, kan smitte likevel oppstå mellom personer.

– God håndhygiene er et godt smitteforebyggende tiltak. Det er særlig viktig i en utbruddssituasjon, sier Vold.

– Kan den samme pasienten bli rammet flere ganger?

– I sjeldne tilfeller, fem til ti prosent av de smittede, kan symptomene komme tilbake for noen dager etter at man har begynt å bli bedre. Hvis man blir smittet med campylobacter-bakterien vil man utvikle antistoffer som vanligvis hindrer at man kan bli smittet på nytt for noen uker. For personer med nedsatt immunforsvar kan symptomene vare lengre og kan i sjeldne tilfeller medføre blodforgiftning.

NTB scanpix

– Hvordan merker folk at de er smittet?

– Symptomer kommer vanligvis to til fire døgn etter smitte, men kan også komme så raskt som ett døgn og opptil ti dager etterpå. Symptomene er vanligvis diaré, magesmerter, kvalme og lett feber. Symptomene varer vanligvis i tre til syv dager. Magesmerter vil ofte vedvare noen dager etter at diareen har stoppet.

– Når i sykdomsforløpet kan folk smitte andre?

– Fra når symptomene oppstår. Vanligvis kan en gå tilbake på skole og jobb når en føler seg frisk igjen, men være nøye med håndhygiene. De som jobber med å lage mat og de som jobber med særlig sårbare grupper skal teste seg og ha negative prøver før de går tilbake til jobben.

– Er det noen grupper som er spesielt utsatte?

– Om man blir syk av bakterien, og hvor dårlig man blir, vil avhenge av forhold både hos dem som smittes og forhold hos bakterien. For Campylobacter er antall bakterier som skal til for å gjøre noen syke ganske liten sammenliknet med mange andre bakterier. De fleste vil få diaré, magesmerter, kvalme og moderat feber som går over av seg selv i løpet av noen dager. Barn, eldre og personer med svekket immunforsvar kan være ekstra utsatt for alvorligere sykdomsforløp og vil i større grad trenge legehjelp.

– Hvor vanlig er slike utbrudd?

– Mindre utbrudd via drikkevannet registrerer vi to-tre ganger i året. Ofte er det bare noen få som rammes. Det kan være en brønn som bare går til noen få hus. Forrige gang vi hadde et stort utbrudd med mange syke var på Røros i 2007.