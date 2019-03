Flere steder i Sogn og Fjordan blåste det full storm fredag. – I morgen håper jeg det blir enda verre, sier Torfinn Kråkenes (59).

Når værmeldingen ser skikkelig ille ut for Vågsøy, helt nord i Sogn og Fjordane, er Kråkenes blant de første som røsker med seg kameraet og hiver seg i bilen.

– Det er ingen grunn til å bo på Kråkeneset hvis du ikke setter pris på en god storm, sier han til BT.

Med det beryktede Stadhavet som nærmeste nabo, bor han på et av de hardest værutsatte stedene i hele landet.

Men fredag ettermiddag ble det litt vel heftig, selv for ham.

– Jeg var redd bilen skulle tippe rundt, sier Kråkenes.

TORFINN KRÅKENES (SKJERMDUMP)

– Det er dette vi bor her for

Ute ved naustene i Refvik forsto han at han måtte snu.

– Det var helt vanvittig. Jeg hev meg rundt og kjørte derfra, sier Kråkenes.

En kilometer lenger inn på øyen stoppet han ved Refvikvatnet.

Han turte ikke gå ut av bilen, men stilte seg såpass i le at han turte å ta frem kameraet og filme videoen i toppen av artikkelen.

Da storkoste han seg.

– Det er styggeværet vi bor her for. Nå er det lenge siden vi har hatt skikkelig vær her, så det var kjærkomment med ei skikkelig ruskerosse.

Får ønsket om mer ruskevær oppfylt

På Kråkenes fyr var det målt full storm med 29,8 sekundmeter middelvind fredag.

Middelvind er gjennomsnittlig vindstyrke over en periode på ti minutter.

Det har vært alvorlig ruskevær flere steder i Nordfjord fredag:

– Du blir ikke redd når det blåser såpass kraftig?

– Nei, vi tar ingen sjanser. Men man må jo passe seg, sier Kråkenes, som har vært ute en vinterstorm før.

PRIVAT (ARKIV)

Fredag blåste vinden fra sør, som kjennes godt, men ikke gir noe særlig sjø. Lørdag håper Kråkenes den skal dreie mer mot vest, så han får noen skikkelige bølger og.

– Det kommer han til å få, sier statsmeteorolog Marit Berger hos Vervarslinga på Vestlandet.

Kraftigst i landet

Hun sier det kraftigste vindkastet som var målt på Kråkenes fyr fredag var på hele 38,5 meter per sekund. Det var etter alt å dømme kraftigst i landet, i hvert fall i lavlandet.

– Det har blåst godt i dag, og det er Vestlandet som har fått det verste, sier meteorologen.

Et kraftig lavtrykk øst av Island nærmer seg norskekysten, og ligger an til å treffe Lofoten og Vesterålen lørdag kveld.

Stormen som kjem på laurdag går inn mot #MidtNorge og #Nordland, og treff Vesterålen/Lofoten om kvelden, før den minkar i styrke. Sterkast vind blir det sør for senteret, frå Møre og Romsdal til Nordland 💨 pic.twitter.com/aJBaFoPAsq — Meteorologene (@Meteorologene) March 22, 2019

Det gir kraftig vind på sørsiden av lavtrykket.

Akkurat som Torfinn Kråkenes bestilte, dreier vinden over på vest til i morgen.

Hordaland får sterk kuling på kysten og vinden kommer opp i full storm ved Stad.

Vanskelige kjøreforhold

Den sterke vinden blir akkompagnert av regnbyger, snø over 400 – 600 meter, og mulighet for torden lengst nord i Sogn og Fjordane.

Temperaturen i lavlandet blir 4–5 grader, mens det blir minusgrader i fjellet.

Med full storm i høyden i hele Sør-Norge betyr det snøfokk og vanskelige kjøreforhold.

– De som har tenkt seg over fjellet med bil bør kanskje finne en annen dag å gjøre det, sier Berge.