Ein fredsæl og hjartevarm idealist

Bjarne Storheim døydde 30. mars, 87 år gammal.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Bjarne Storheim var med i Vestmannalaget. Han var ein ihuga, finsleg og lagkjær medarbeidar med sans for godt mål og nedervd kultur, skriv dei i minneordet. Foto: privat

Med han hev Vestmannalaget mist ein av sine beste målsmenn, ein ihuga, finsleg og lagkjær medarbeidar med sans for godt mål og nedervd kultur.

Bjarne var fjerdemann i ein syskenflokk på ni frå Storheim på Radøy. Skuleflink som han var, tok han seg handelsutdanning i Bergen med dei beste karakterar, og mykje av sitt yrkesaktive liv var han tilsett i firmaet B. Brynjulfsen, der han sat som disponent til han gjekk av med pensjon.

Men Bjarne var òg politikar i heimkommunen Radøy. Som venstremann av den gamle skulen sat han i kommunestyret i 20 år fram til 1988.

Han var vald inn i formannskapet i fleire periodar og hadde oppgåva som ordførar nokre år tidleg på 1980-talet. Ikkje minst var han oppteken av samferdsle og kulturpolitikk.

I Vestmannalaget kom han for ålvor med i arbeidet på 1990-talet. Han sat i stjorni for laget frå 1995 til 2015, og var kassastyrar frå 1998 til 2014.

Berre ein mann hev havt denne tillitsposten lenger enn Bjarne Storheim, og det var Olav Paulson som vart vald til å styra med økonomien i laget i skipingsåret 1868. Dei siste 12 år var Bjarne Storheim heiderslagsmann i Vestmannalaget.

I lagsarbeidet var han rett mann på rett plass. Han fekk oppgåvene fort frå hand, ordna med alle praktiske gjeremål til rett tid og la fram lytelause rekneskapar og rapportar. Det var ikkje vanskeleg å sitja med andsvaret for laget når Bjarne hadde kontroll og oversyn, og sytte for milde påminningar om det som måtte gjerast.

I tillegg hadde laget og veneflokken i mange år fast samlingsstad på Dreggsallmenning, i det som vart omtala som «Lugaren», Bjarne sitt eige krypinn i byen.

Her hadde stjorni sine faste styremøte og halvårlege utsendingsdugnadar. Og her sytte Bjarne – som vert og butlar i ein og same person – for at det vart mang ein lang drøs over ein god kopp kaffi og noko lite å bita i.

Bjarne hadde historiske og litterære interesser og velutvikla sans for gode ord og talemåtar. Han var skrivefør som få og kom difor til sin rett som ein av fleire redaktørar av det «handskrivne» bladet Tuftekallen, eit fast innslag på dei fleste lagsmøte.

Han signerte gjerne med Bjarne småskald, men meistra både høgstil og lågstil, prosa og verseform, skjemt og ålvor.

Her tek me med ein liten smakebit frå eit dikt han avslutta Tuftekallen med på eit møte i 2007:

Og ein etter ein stod dei fram på rad

Arne Garborg, Per Sivle og hine

Og smidde på målet dei fagraste kvad

med saft i kvar einaste line

Og ogso i Bjørgvin gjer me vår plikt

både av hug og av trong

Me heidrar målet i tale og dikt

og gjev det vår beste song

Bjarne Storheim var ein trugen lagmann, ein fredsæl og hjartevarm idealist som me vil minnast i djup takksemd for gjævt arbeid gjenom mange år.

For stjorni i Vestmannalaget

Jon Askeland og Ingvar Pilskog