«Munterheden» og Johan Wilhelm Munthe

I dag er Johan Wilhelm Munthes navn primært knyttet til den store samlingen av kinesisk kunst han skjenket sin fødeby. At han vokste opp i et vertshus på Stølen, er det færre som vet. Her følger historien om begge.

Johan Wilhelm Munthe (1864–1935) i sin kinesiske generaluniform.

23. rode nr. 103, senere Stølegaten 15, har en interessant historie. De eldste grunnleiekvitteringene som eksisterer på eiendommen går faktisk tilbake til 1696, da betegnet som «Johan Brommers paaboende grund». På en skisse fra 1759 er det tegnet tre metertykke murer i rett vinkel på hverandre.

Ingen vet hvor gamle kjellerne i Stølegaten var.

Hansakjellerne

Murene, senere kjent som Hansakjellerne, har voldt ekspertene mye hodebry. Ingen vet hvor gamle de var.

Ved folketellingen i 1801 het eieren Johann Christian Halthaus. Han var en innvandrer fra Mecklenburg og titulerte seg som ølbrygger. Etter hans bortgang i 1806 ble bøkkerfamilien Eche innehavere.

I memoarlitteraturen kan man lese om den prektige eiendommen. Bak bygningene mot Stølegaten lå en stor hage med både bærbusker og frukttrær. Den var i mange år et samlingssted for Stølens ungdom. Der danset de i lyse kvelder til handorgelets toner, eller de søkte seg vekk bak bærbuskenes skjul, alt etter hva anledningen bød seg.

Fra Steinkjellergaten mot Stølegaten cirka 1850. «Munterheden» ser man i bakgrunnen.

5. mars 1833 solgte bøkkermester Stephanius Eche Stølegaten 15 til kjøpmann Ole Sjursen Brenne som etablerte et brennevinsbrenneri i de gamle bygningene. Han tok også borgerskap som brennevinshandler. Antakelig var det han som bygget hvelv over de gamle murene, og benyttet dem til kjellere.

De ble i salgskontrakten med etterfølgeren i 1863, Christopher Munthe, betegnet som «underliggende herligheder». Inkludert i salgssummen på 5000 spesidaler, var også Brennes borgerskap som brennevinshandler.

«Munterheden»

Christopher Munthe (1833–1874) tilhørte den kjente kunstner- og offisersfamilien Munthe.

Den har sin opprinnelse fra det lille tettstedet Munte i Flandern, tilhørende dagens Belgia. Til Norge kom slekten via Ludvig Munthe, biskop i Bergen fra 1636 til 1649. En direkte etterkommer av ham var Georg Munthe, kjøpmann, translatør og brennevinshandler.

Slekten Munthes våpen.

Sammen med ektefellen, Ingeborg Breder, fikk de syv barn. Den yngste het Christopher og var 30 år gammel da han overtok vertshuset i Stølegaten. Tre uker før han fikk borgerskap som brennevinshandler, 24. november 1863, inngikk han også ekteskap. Bruden var Albertine (Tina) Normann fra Vågøy ved Bodø.

Det var i Munthes tid vertshuset fikk navnet «Munterheden» på folkemunne, etter innehaverens etternavn.

At gjestene også hadde det muntert, kan man vel regne som en selvfølge. Christopher Munthe førte i tillegg til øl, vin og brennevin, også finere kolonialvarer.

Christopher Munthe førte akevitt i «smukke kvaliteter» fra Jørgen Lysholm i Trondheim. Annonse 15. november 1872.

Ved folketellingen i 1865 bodde ekteparet Munthe og sønnene Johan Wilhelm og Ingvald i vertshuset. I husholdningen var også Christophers mor, Ingeborg Munthe, og syv tjenestefolk. Av antall tjenere kan man tolke at «Munterheden» hadde stor omsetning og at virksomheten bar seg.

Likevel kom Christopher Munthe raskt i økonomiske vanskeligheter. Han lånte flere ganger penger av ektefellens familie. Kjøpmann Jens Christian Næsgaard ga også Munthe økonomisk hjelp. 28. juni 1874 døde Christopher Munthe, kun 41 år gammel.

Økonomien hadde da gått fra vondt til verre, og i oktober samme år gikk også forretningen konkurs. 14. januar 1875 ble vertshuset avertert til salgs.

14. januar 1875 ble eiendommen på Stølen avertert til salg. Det inneholdt blant annet et «velindrettet Bryggerie» og et «Smukt haveanlæg».

«Brændevinskjænkerske» Albertine Munthe gikk nå en vanskelig tid i møte. Sammen med sine fire barn, Johan Wilhelm, Ingvald, Ragna og Dagny fikk hun leie en leilighet i nabohuset, Stølegaten 12.

I november 1876 sa hun opp ektemannens handelsborgerskap.

«Munterheden» var da av auksjonsdirektøren solgt med «Grund og øvrige Tilsigelser» til H.P. Petersen fra Christiania. Med på kjøpet var også «Hest, Vogner, Sleder, 20 større og mindre Faustager, et Jerntakkel med tilhørende Blokker samt 2000 ledige Ølflasker».

Christopher Munthes konkursbo ønsket å kvitte seg med hele varebeholdningen. Det tilbød 30 prosent rabatt på både «gode vine og Brændevine». Annonse 12. januar 1875.

– Ikke verst for en kjuagutt fra Stølegaten

Ved Christopher Munthes bortgang i 1874 hadde enken, Albertine, fire mindreårige barn å forsørge. Den eldste, Johan Wilhelm, var 10 år gammel.

For å lette søsterens tilværelse, påtok morbroren, oberst Johan Ferdinand Normann, ansvaret for Johan Wilhelms oppdragelse, og gutten flyttet til sin onkel i Christiania.

Han elsket farer, førstemann i slagsmaal, i spissen eller helst langt foran når vi løp på tynd, nattgammel is, og kom det an paa aa svømme langt, da var han alles overmand, en djevel til aa slåss og en djevel til aa elske.

Nils Collett Vogt om barndomsvennen Johan Wilhelm Munthe

I 1886 hadde den unge Munthe tatt examen artium og fullført kavaleriets underoffisersskole. Til tross for sine ti år i hovedstaden glemte han ikke Bergen. Der bodde også han store kjærlighet, kusinens datter, Georgine (Gina Berg).

Da han av naturlige årsaker ikke kunne gifte seg med henne, dro han i frustrasjon til Kina der han gjorde en eventyrlig karriere innen det militære. Bergen så han aldri igjen etter 1907.

Johan Munthe poserer karakteristisk i hjemmet sitt i Beijing.

I ettertid er han mest kjent for gavene til Vestlandske Kunstindustrimuseum. Kinasamlingen på over 2500 gjenstander er en av Europas største av sitt slag

Fra Kina-samlingen i Permanenten/Kode.

Johan Wilhelm Munthe døde i Beijing 13. mai 1935. Begravelsen ble storslått.

Medlemmer av diplomatiet, embetsverket og gardekorpset, som han selv hadde opprettet som generalløytnant, var oppstilt for å hedre sin gamle kommandant – ikke verst for en kjuagutt som levde sine ti første år i et vertshus i Stølegaten.