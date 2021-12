Normas reiser til julestjernen

Norma som Sonja i oppsettingen av Reisen til julestjernen i 1931. Dette var første gangen hun spilte Sonja på DNS.

Norma Balean var 40 år da hun spilte Sonja i Reisen til julestjernen for siste gang.

De aller fleste av oss har sett klassikeren Reisen til julestjernen, og flere av oss skal også se den på NRK i dag.

Filmen, med Hanne Krogh i hovedrollen, handler om den unge Sonja som jakter på julestjernen på vegne av den triste kongen. Han mistet nemlig datteren sin, prinsesse Gulltopp, da hun ble lurt ut i skogen av den onde greven for å lete etter stjernen.

En filmklassiker

Men Gulltopp overlever mot alle odds. Det viser seg nemlig at hun ble reddet av en gjøglertropp som ga henne navnet Sonja, og, da troppen besøker kongen, finner Sonja ut at hun må hjelpe til; spådommen sier nemlig at når julestjernen atter en gang skinner på himmelen, vil prinsessen komme tilbake.

Sonja må gjennom flere strabaser for å finne julestjernen. Når alt er på det svarteste, kommer et lite barn ned fra himmeltrappen og gir henne den ekte julestjernen. Norma i oppsetningen fra 1947.

Etter mange strabaser får Sonja endelig tak i stjernen, og kongen tilbake sin datter. Filmen ble nyinnspilt i 2012 i regi av Nils Gaup.

Det var vanlig å gå i teateret ved juletider. Her programmet som ble utgitt til forestillingen sesongen 1937/38.

Reisen til julestjernen som teater

Reisen til julestjernen var imidlertid først et teaterstykke. Det ble skrevet av Sverre Brandt, og satt opp for første gang i Oslo 2. juledag i 1924.

Stykket ble en braksuksess som reddet Nationaltheatrets økonomi, og siden har det blitt et av de mest viste stykkene i teatrets historie.

Også bergenserne slo seg på bølgen. Allerede i 1925, nærmere bestemt den 15. desember, ble stykket oppført for første gang på Den Nationale Scene (DNS). I hovedrollen var Tore Løkkeberg, gift Segelcke.

En ung Norma Balean.

DNS reklamerte heftig for stykket i bergensavisene. En annonse i Morgenavisen lørdag 19. desember hevdet blant annet at «Dette vakre eventyr skaper begeistring baade hos voksne og barn».

Annonsen fortsatte videre med at det var lenge siden stemningen i teateret hadde vært så høy som da himmelstigen som brakte Sonja julestjernen viste seg, og «Glade jul» ljomet gjennom lokalet.

Teaterplakaten trykket til oppsettingen i 1931, den første Reisen til julestjernen-forestillingen som Norma var med i.

Norma får rollen som Sonja

DNS ga seg ikke med 1925-oppsettingen. Stykket ble også oppsatt årene 1931, 1937 og 1947, samt i 1955 og i 1960. Disse årene ble premieren imidlertid lagt til 2. juledag, som i Oslo.

Mens det var Ingebjørg Sem Stokke som spilte i 1956-versjonen, og Sissel Sellæg som spilte 1960-versjonen, var det en annen storhet som fikk oppgaven med å portrettere Sonja i oppsettingene i 1931, 1937 og 1947, nemlig Norma Balean, en av de store stjernene på den bergenske teaterhimmelen.

Norma Balean ble hedret med å bli avbildet på frimerke i 2002.

Stjerneskuddet

Bergensyndlingen Norma var ikke født i Bergen, men i London i 1907. Faren var britisk mens moren var norsk, og da foreldrene ble skilt i 1912, tok moren Norma med seg hjem til Bergen.

Det var imidlertid helt tilfeldig at Norma debuterte som skuespiller. I 1928 var hun nemlig på besøk hjemme hos en venninne da kapellmester Sverre Jordan, venninnens stefar, lette etter en mørkhåret pike med god sangstemme.

Rolleheftene ble utdelt skuespillerne og ble brukt i flere oppsetninger. Flere endringer ble derfor gjort underveis. Her et utdrag fra rolleheftet som ble utdelt til kongen i Reisen til julestjernen.

Kriteriene passet Norma, som kun to uker senere fikk rollen som Miss Mabel i operetten Circusprinsessen.

Tre år senere, i 1931, fikk hun altså rollen som Sonja i Reisen til julestjernen, og Bergens Arbeiderblad, som anmeldte oppsettingen mandag 28. desember, skrev da også at eventyrkomedien slett ikke hadde tapt seg – spesielt var den lyslokkede prinsesse Gulltopp besnærende.

Den smellvakre bergenske teaterdivaen Norma Balean.

Divaen

Norma Balean var kommet for å bli på den bergenske teaterscenen. Hun spilte i årene som kom i flere hundre stykker på DNS, og ble brukt i alt fra lystspill og komedier til oppsettelser som Hamlet, Peer Gynt, Carmen og La Traviata.

Med Normas stjernestatus var det slett ikke uventet at hun også fikk rollen som Sonja i teateroppsettingen i 1937. Denne fikk også gode kritikker, og gikk for fullt hus flere kvelder.

Norma var 40 år da hun i 1947 spilte Sonja i Reisen til julestjernen for siste gang.

Bergens Arbeiderblad skrev for eksempel mandag 27. desember at Julestjernen nok var like god for DNS’ teaterkasse som den en gang hadde vært i Oslo.

Mer merkverdig var det kanskje at Norma også fikk rollen som Sonja i 1947, førti år gammel. Dette ble da også kommentert av Bergens Arbeiderblad, som anmeldte forestillingen den 27. desember.

DNS førte lister over alle stykkene hver enkelt skuespiller deltok i. Her, et utdrag av de mange sidene som dekket Normas karriere ved teatret.

Her ble det påpekt at noen kanskje ville reagere på at ikke en yngre skuespillerinne ble sluppet til. Dog fantes det neppe noen andre på teateret som kunne «vinne» barna på samme måte som Norma.

Norma ble blant annet feiret stort da hun rundet 25 år på Den Nationale Scene. Hun spilte da i operetten Anything goes.

Etterspill

Norma var en av de store stjernene på DNS i flere tiår. Hun mottok derfor også Bergen Bys Stipend i 1967, samt Kongens fortjenstmedalje i gull.

I 1998 ble også plassen på hjørnet av Teatergaten/Sydneskleiven oppkalt etter henne.

Norma bodde i Sydnesgaten, og gikk hver dag til jobb over det som senere skulle få navnet Norma Baleans plass i enden av Sydneskleiven.

Reisen til julestjernen oppføres fortsatt ved norske og bergenske teatre. Blant annet så har Fyllingsdalen Teater satt opp stykket. Historien om Sonja er dessuten utgitt, deriblant som bildebok.