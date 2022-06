– Jeg var redd bryllupsreisen skulle gå i vasken

Natt til tirsdag ble en av tre streiker i flybransjen avverget.

Ira Wenling og Hans Magnus Larsen skal på bryllupsreise til Mallorca med 20 gjester.

Tirsdag morgen myldrer det av ferieklare bergensere på Flesland. De har nettopp fått nyheten om at trippel flystreik avverges.

På vei om bord på flyet til Mallorca er det nygifte Ira Werling og Hans Magnus Larsen.

Paret giftet seg lørdag og har planlagt ferien på spahotell i over ett år.

– Den siste uken har det vært vanskelig å glede seg. Jeg var redd for at flyet vårt skulle bli kansellert og at hele bryllupsreisen skulle gå i vasken.

– Redd for å måtte snu i sikkerhetskontrollen

Da Larsen og Werling ankom Flesland tidlig tirsdag morgen var de forberedt på det verste.

– Jeg klarte ikke å senke skuldrene og var redd for at vi måtte snu i sikkerhetskontrollen, sier Larsen.

Natt til tirsdag, tre og en halv time på overtid ble det enighet i meglingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart om flyoverenskomsten. Bakkemannskapet ble ikke tatt ut i streik og dermed ble en av tre streiker avverget.

– Jeg fikk screenshot av nyheten av en kompis, vi ble så lettet, sier Larsen.

Nå venter ti dager på Mallorca med sol og varme.

– Det første vi skal gjøre er å dra rett på stranden. Det blir deilig å få fri fra regnværet i Bergen, sier Werling.

Bekymret for videre streik

Familien på fire tok et tidlig fly til Spania tirsdag morgen.

Familien Solberg Seilen er også på vei til varmere strøk.

Sammen med de to barna Daniel (7) og Ylva (4) skal Erlend og Annike Solberg Seilen til Mallorca i en uke.

– Vi visste ikke om vi fikk dra i det hele tatt. Da vi kom på flyplassen i dag håpte vi bare på det beste, sier Erlend.

29. juni er det igjen fare for at streiken trappes opp. Da kan 900 SAS piloter bli tatt ut i streik. Samtidig varsler flere europeiske Ryanair-ansatte streik fra 24.juni.

Familien er bekymret for at det kan ha påvirkning på hjemreisen, men har bestemt seg for å ikke la bekymringer gå utover ferien.

– Nå skal vi kose oss, og så tar vi resten som det kommer. Mallorca er ikke det verste stedet å være strandet på dersom det blir streik, smiler Annike.

Var ikke klar over streik

Ved et spisested på flyplassen sitter det en stor kompisgjeng og slår i hjel tid før de kan gå om bord på flyet sitt.

Fetterne Niklas og Andreas Skar er sammen med syv andre på vei til Spania.

– Det blir soling på stranden og festing. Jeg gleder meg sykt mye, sier Andreas.

Niklas (t.v.) og Andreas (t.h) er glad for at de ikke visste om streiken.

Ingen av guttene visste at det var risiko for at streiken kunne trappes opp på selve reisedagen.

– Jeg var ikke klar over hvor nærme ferien var i ferd med å ryke. Det hadde vært en skuffelse å ikke få dratt på ferie den første sommeren uten pandemi, sier Andreas.

– Det var like greit at jeg ikke fikk med meg faren for streik, så slapp jeg å stresse rundt det på forhånd, legger Niklas til.

– Gjør alt vi kan for å skåne flygingene

Mandag 20. juni måtte Norwegian kansellere ti flyginger som følge av streiken. Kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari, understreker likevel at de fleste flyginger går som normalt.

– Vi har omtrent 400 flyginger hver dag. Til tross for streiken klarer vi å gjennomføre nesten alle rutene.

Hyggen Skari forteller at Norwegian følger nøye med på situasjonen og forbereder seg dersom streiken trappes opp senere.

– Det er nok mange som er bekymret for at feriene deres avlyst, men vi gjør alt vi kan for å skåne flygingene.