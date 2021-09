Tidenes SV-måling i Hordaland

Sosialistene flyr høyt i partilederens valgdistrikt. De gode tallene gjør Audun Lysbakken nervøs.

Tallene peker oppover for SV og Audun Lysbakken som kan få med seg sin partikollega Sara Bell på Stortinget om målingene slår til.

SV-leder Audun Lysbakken kan notere seg rekordtall i Hordaland valgdistrikt i den siste målingen Respons Analyse gjør for BT og VG før mandagens valg. Blir dette valgresultatet, får Lysbakken selskap fra Hordaland på Løvebakken.

– Det er en jubelmåling for oss og fantastiske tall. Men den gjør meg litt nervøs også. Det er svært små marginer for vårt andremandat, Sara Bell. Nå må mobiliseringen fortsette helt frem til valgdagen. Det er ikke gitt at hun kommer inn, sier Lysbakken.

SV og Lysbakken har vært stabile over lengre tid i Hordaland, påpeker Idar Eidset i Respons Analyse.

– Her styrker de seg men de har lagt stabilt høyt lenge nå. Også før sommeren gjorde de det rimelig bra, så det er en tendens som har vært der en stund og de ser ut til å gjøre et bra valg.

Rekordhøyt

10,9 prosent er rekordhøy oppslutning for SV i Hordaland på BTs målinger. De har ikke vært målt høyere siden Respons startet med målinger for BT tilbake i 2010.

– Vi må gjerne tilbake til SVs velmaktsdager under den første rødgrønne regjeringen for å finne noen på dette nivået, sier Eidset, som også legger merke til at det er overganger av velgere mellom Ap og SV.

Lysbakken tror regjeringsspørsmålet bidrar til partiets fremgang.

– Det er en mobilisering for å hindre en ren sentrumsregjering med Ap og Sp og for å sikre at venstresiden er representert i kommende regjeringsforhandlinger. Vår styrke og styrkeforholdet på rødgrønn siden vil ha mye å si for hvilken regjering vi ender opp med i høst.

– Så hvilket resultat er du fornøyd med, basert på de siste målingene?

– I Hordaland vil jeg være fornøyd med to mandater. Det har hele tiden vært målet. Nasjonalt har vi et gjennomsnitt på rundt ni prosent. Alt tyder på fremgang og det ser lovende ut, men jeg vil ikke tallfeste hva jeg er fornøyd med. Som partileder blir du nervøs av dårlige målinger, men jammen blir jeg nervøs av gode målinger også.

Høyre bykser frem

De største endringene i prosent på denne målingen er det partiene Høyre og Frp som står for. På forrige ukes måling hadde Frp stor fremgang mens Høyre gikk voldsomt ned. Nå svinger det tilbake igjen. Høyre er tilbake på den oppslutningen de hadde gjennom august fra 25,8 til 26,6 prosent.

Også Eidset i Respons sier tallene peker mot det nivået man lå på før målingen i forrige uke.

– Det var store endringer i Hordaland og Rogaland etter forslaget om oljeskatten. Så har debatten fått en uke på seg og både oljenæringen og NHO har gått ut og støttet forslaget, så da er ting mer tilbake til normalen. Det kan være en forklaring, men det er klart vi var overrasket selv da vi så disse endringene.

Sp og Frp kniver

Ifølge Eidset i Respons er det spesielt med denne målingen at Frp og Sp ligger tett i tett i kampen om det siste mandatet.

– Her er det snakk om en håndfull stemmer som gjør at Sp får det siste mandatet og Frp er nærmest til å ta det. Det er klin likt.

Silje Hjemdal mister altså stortingsplassen om denne målingen blir valgresultatet.

– Dette var jo merkelig. Vi hadde jo fremgang på NRKs og BAs målinger. Det spriker voldsomt her, men det betyr bare én ting. Bergenserne og alle i distriktene må mobilisere og gå og stemme, sier Hjemdal.

Silje Hjemdal er optimist og sier målet deres internt er å kjempe om et tredje mandat – ikke miste andremandatet.

Varsler «katastrofe»

Frp-politikeren kaller mandagens stortingsvalg for et «verdivalg».

– Det vil være katastrofalt for Hordaland om MDG og Rødt skulle få innflytelse på norsk olje- og gasspolitikk. Det vil være en katastrofe for vårt næringsliv og store veiprosjekter som Ringvei Øst.

Hjemdal sier det er stor forskjell på om hun og Frp kommer inn, eller om plassen går til Sofie Marhaug og Rødt eller Arild Hermstad og MDG.

– Jeg håper folk skjønner alvoret og ikke bare svarer på meningsmålinger, men faktisk stemmer.

MDGs førstekandidat Arild Hermstad er bekymret for at partiet enda en gang skal havne under sperregrensen.

Ber folk stemme taktisk på MDG

I likhet med Hjemdal er MDGs førstekandidat, Arild Hermstad, også ute av Stortinget dersom denne målingen blir valgresultatet.

– Jeg er bekymret for selve klimaprosjektet, ikke om jeg er inne eller ute på Stortinget, sier Hermstad til BT.

Han avviser at det vil være katastrofalt dersom MDG får større innvirkning på norsk oljepolitikk.

– Årets valg er et «være eller ikke være» for klimaet. Det vil ha avgjørende betydning om MDG får ett eller ti mandat på Stortinget. Derfor håper jeg folk gir en taktisk stemme til MDG, ikke til Frp som vil ha mer olje og eksos.

Slik ser hordalandsbenken ut om denne målingen blir valgresultatet:

1. Erna Solberg (H) 60 år, Bergen.

2. Marte Mjøs Persen (Ap) 46 år, Bergen.

3. Ove Trellevik (H) 56 år, Øygarden.

4. Audun Lysbakken (SV) 43 år, Bergen.

5. Odd Harald Hovland (Ap) 58 år, Bømlo.

6. Helge André Njåstad (Frp) 41 år, Austevoll.

7. Kjersti Toppe (Sp) 53 år, Bergen.

8. Peter Christian Frølich (H) 33 år, Bergen.

9. Eigil Knutsen (Ap) 32 år, Bergen.

10. Dag Inge Ulstein (KrF) 40 år, Bergen

11. Liv Kari Eskeland (H) 56 år, Stord.

12. Sara Bell (SV) 45 år, Bergen.

13. Sveinung Rotevatn (V) 34 år, Bergen.

14. Sofie Marhaug (R) 31 år, Bergen

15. Nils Bjørke (Sp) 62 år, Voss

Nærmeste utfordrere

16. Silje Hjemdal (Frp)

17. Arild Hermstad (MDG)

18. Linda Merkesdal (Ap)

19. Charlotte Spurkeland (H).

20. Lubna Jaffery (Ap)

Det er i realiteten dødt løp mellom Sveinung Rotevatn (V), Sofie Marhaug (R), Nils Bjørke (Sp), Silje Hjemdal (Frp) og Arild Hermstad (MDG) i kampen om de tre siste mandatene. Lubna Jaffery (Ap) har en litt lenger vei å gå. Hun mangler cirka 21.000 stemmer på denne målingen.