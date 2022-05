Våknet opp til hærverk på bilen. – Man blir jo redd for at noen er ute etter deg.

Bilen hennes var griset til med matvarer. Nå ønsker hun å finne ut hvem som gjorde det.

Slik så bilen til Emilie Amundsen ut torsdag morgen.

Torsdag morgen fikk Emilie Amundsen fra Florø en rystende telefon.

– Jeg trodde først jeg skulle svime av da faren min ringte meg og sa at bilen var totalvraket, forteller hun til BT.

Amundsen hadde parkert bilen på en offentlig parkeringsplass rundt klokken ti på kvelden 4. mai.

– Klokken ni dagen etter ble faren min ringt av noen som sa at han hadde sett bilen min tilgriset, sier hun fortvilet.

Bilen hadde blitt dekket av mel, egg, tomatsaus, rømme, smoothie, sennep og mer.

– Det stinket råttent!

Fem timer med vasking

– Jeg begynte på skolen klokken 10, og måtte ta bilen til skolen.

Før hun kjørte, tok de bilen til brannstasjonen, der faren hennes jobber, og fikk spylt av det verste.

– Da jeg skulle kjøre, luktet det egg av airconditionen, og det falt mel ned da jeg åpnet døren.

Senere den dagen satte far og datter i gang med en grundig vask av bilen.

– Vi brukte cirka fem timer på å få den ren, og vi måtte skifte filter på airconditionen. Det er fem timer med arbeid vi kunne spart oss for hvis folk bare hadde oppført seg.

– Blir jo redd for at noen er ute etter deg

Amundsen ønsker å anmelde saken til politiet, men er redd det kan bli vanskelig å finne den eller de skyldige.

– Vi får se hva som skjer videre, vi har ingen bevis, for det er ikke kameraovervåking på stedet.

Hun la ut et innlegg i en Facebook-gruppe for folk i Florø der hun ba om tips.

– Jeg har prøvd å tenke meg til hvem jeg kan ha vært på kant med, men jeg tror ikke jeg er på noens dårlige side. Jeg har jo vært med på russerevy. Det kan være at noen har tatt til seg noe jeg gjorde der, sier Amundsen, som er russ i år.

Dette innlegget delte Amundsen på Facebook torsdag.

Selv om hun ikke vet hvem som har gjort det, er hun rimelig sikker på at gjerningspersonen har valgt hennes bil med vilje.

– Min bil sto mellom to andre, og det er kun den som har blitt grist til. Man blir jo redd for at noen er ute etter deg når de legger igjen en sånn beskjed.

– Tenk om det skjer igjen

– Det er kjipt når sånt skjer, og man blir redd for å parkere bilen offentlig. Tenk om det skjer igjen, sier Amundsen.

Politiet i Florø opplyser at de ikke har mottatt en anmeldelse ennå.

