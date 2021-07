Fin væruke i vente – men én ting trekker ned

Fra fredag tar regnet en god og lang pause i Bergen og store deler av Vestland.

Solen kommer tilbake til Bergen og Vestland, men lavere temperaturer gjør nok at det bare er de tøffeste som hopper i havet. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

– Det ser ut til å bli en veldig fin uke, sier statsmeteorolog Iselin Skjervagen i Meteorologisk institutt.

Torsdag var det grått og regnfullt i Vestland. Men fra fredag skal solen skinne igjen.

– Fredag blir det noe spredt regn, men nedbøren kommer mest sør for Bergen. Temperaturmessig blir det bra med rundt 20 grader, sier hun.

Lavere temperaturer

Både lørdag og søndag ser veldig bra ut for Bergens del.

– Det blir fine dager i helgen, men det kan komme litt nedbør i indre strøk både sent lørdag kveld og søndag. I ytre strøk som i Bergen ser det bedre ut, sier Skjervagen.

Minuset er at det blir gradvis kjøligere. Lørdag og søndag viser prognosene at det skal bli rundt 17 grader i Bergen.

– Det skyldes kalde luftmasser fra nord. I hele Norge blir det litt kjøligere, sier meteorologen.

Kaldere, så varmere

Trenden med lite nedbør fortsetter i neste uke.

– Mandag ser fin ut. Tirsdag kan det komme noe spredt regn. Onsdag ser fin ut, det samme med torsdag. Det ser generelt ut til å bli en veldig fin uke, spesielt i ytre strøk, sier Skjervagen.

Men den store sommervarmen blir det ikke. I midten av neste uke blir det rundt 15 grader.

BT spør om dette betyr at høye sommertemperaturer er et avsluttet kapittel for 2021.

– Nei, vi har fortsatt hele august igjen, så vi kan fortsatt få noen gode, varme blaff av sommer. Allerede neste helg ser det ut til å bli temperaturer opp mot 20 grader igjen, sier Iselin Skjervagen.