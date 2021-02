Enorme ismasser førte til skader på campingplass

– Det er så forferdelig, elven er full av is, sier campingplasseier Inge Johnsen i Breim.

Onsdag ettermiddag litt før klokken 16 fosset vannet innover campingplassen i Breim.

En drøy time senere var situasjonen under kontroll. Ifølge det lokale brannvesenet er det en god del vannskader.

– Det skjer ikke så mye mer fra vår side. Nå må eierne få oversikt over skadene og ta kontakt med sine forsikringsselskap, sier Joar Flølo i Gloppen brann og redning.

Breimselva var onsdag full av tettpakket is som presset seg nedover elveløpet. Her fosser vannet over elvebreddene. Foto: SINDRE SEPPOLA REED

Tjukt med is

Store ismasser skapte en slags propp ved elveløpet i Storeelva som renner ut i Breimsvatnet.

– Det er tjukt med is, fortalte campingeier Inge Johnsen før proppen hadde løsnet.

Stedet har vært i familiens eie i 50–60 år.

Det var NRK som først meldte om saken.

Campingplasseieren opplyste at det var mange journalister, fotografer og folk fra kommunen på området onsdag ettermiddag.

– Vi var akkurat ferdige med to nye hytter. Jeg vet da pokker. Campinghyttene kan bli knust til pinneved. Jeg har allerede fått flyttet to av mine campingvogner, sa Johnsen mens isen bygget seg opp i elven.

Han anslår at det står 25–20 campingvogner på området. I tillegg er det 14 hytter.

Flere av campinghyttene ligger tett ved Breimselva. Foto: SINDRE SEPPOLA REED

Her fosser vannet ned mot campingvognene. Foto: SINDRE SEPPOLA REED

Proppen løsnet

Da BT snakket med brannbefal Joar Flølo ved 16-tiden, kunne han fortelle at isproppen ved utløpet av elven akkurat hadde løsnet.

– Nå farer isen fint nedover elven, sa Flølo mens BT snakket med ham.

Han opplyste at vannet hadde stått inne på campingplassen siden klokken 13, og at to vogner er flyttet.

– Nå går isen fint forbi her. Så gjenstår det å se hvilke skader som er kommet. Vannstanden har økt de siste timene, sa Flølo i Gloppen brann og redning.

Store ismasser skapte en slags propp ved elveløpet i Storeelva som renner ut i Breimsvatnet. Foto: SINDRE SEPPOLA REED

Proppen løsnet av seg selv på grunn av det store vanntrykket.

– Det ligger mye is langs elvebredden. Det får bare tine av seg selv. Nå tar vi en runde og skaffer oss oversikt over skadeomfanget, sa Flølo.

Ved 17-tiden hadde brannvesenet og andre vært inne og sjekket i flere vogner, hytter og spikertelt.

– Det er en del vannskader, sier Flølo.

Han kunne onsdag ettermiddag fortelle at mesteparten av isen var borte, og at brannvesenet mener at situasjonen i elven er under kontroll.