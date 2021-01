– Ikke grunnlag for å stramme inn i Bergen

– Vi følger nøye med og situasjonen kan forandre seg fort, sier helsebyråd Beate Husa.

– Det er viktig at folk i Bergen ikke drar til de berørte plassene på Østlandet, sier helsebyråd Beate Husa. Foto: Marit Hommedal, NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Regjeringen har vedtatt full nedstenging av 10 kommuner i Oslo-området. Årsaken er et utbrudd av den britiske mutanten i Nordre Follo.

I Bergen er det oppdaget to tilfeller av det muterte viruset de siste ukene.

– Vi har dette under kontroll, og bekymrer oss ikke for videre spredning, uttalte smittevernoverlege Egil Bovim da dette ble kjent.

– Følger situasjonen nøye

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier til BT lørdag at byrådet følger situasjonen nøye, men at slik smittesituasjonen er i Bergen nå, er det ikke grunnlag for å stramme inn.

– Dette kan forandre seg fort, understreker hun.

– Vurderer byrådet nye tiltak på bakgrunn av det som skjer i Oslo-området?

– Vi gjør egne vurderinger basert på situasjonen i Bergen. Den er for tiden oversiktlig og vi har ingen indikasjoner på at det muterte viruset sprer seg her, sier Husa.

– Ikke reis til berørte områder

Byråden kommer samtidig med en to oppfordringer til bergenserne:

– Det er viktig at folk i Bergen ikke drar til de berørte plassene på Østlandet, sier hun.

– Så vil jeg oppfordre folk til å ha en lav terskel for å teste seg. De siste dagene har vi sett at færre møter på teststasjonene våre.

Torsdag 21. januar var det 923 personer som testet seg. Det er om lag 150 færre enn torsdag uken før.

Bare syv av de 923 testet positivt, viser kommunens oversikt.