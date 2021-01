En svært viktig filmstemme for Vestlandet

Øyvind Sandberg er død, 67 år gammel.

Øyvind Sanderg døde 13. januar, 67 år gammel. Øyvinds lune humor og trygghet kommer frem i filmene, der vi får være med inn i livet til mennesker på en nær og varm måte, skriver filvenner i minneordet. Foto: privat

Øyvind har vært en svært viktig filmstemme for Vestlandet, og har betydd mye for utviklingen av filmbransjen her vest og for Vestnorsk filmsenter.

Allerede i 1995, da Vestnorsk filmsenter tildelte sine første tilskudd, var Øyvind på listen med kortfilmen «Rått egg og sardinolje», en kortfilm for barn som fikk en flott festivalreise med blant annet diplom fra The Chicago Int. Childrens Filmfestival.

Siden ble det både kortfilmer og dokumentarer, der «Folk ved fjorden» ble kronen på verket. Filmen fikk også, vel fortjent, Amanda for beste dokumentarfilm i 2012.

Denne, som dessverre ble Øyvinds siste film, ble en publikumssuksess og gikk på Bergen kino i over ett år.

Øyvinds lune humor og trygghet kommer frem i filmene, der vi får være med inn i livet til mennesker på en nær og varm måte. Tilliten mellom regissøren og hovedpersoner føles godt for oss seere. Hans universer ble allemannseie.

Øyvind var en viktig del av kort- og dokumentarfilmfamilien langt utover Vestlandets grenser. Han ble en del av norsk og nordisk utvikling av dokumentargenren og var en viktig dokumentarfilmskaper som hele Norge og Norden favnet.

Med Øyvinds sterke engasjement og sosiale evner er det mange som har gode minner og historier å fortelle. Han så alle og ville gjerne hjelpe nye stemmer frem; som en filmskaper sier i dag «han var et forbilde å strekke seg etter»

Det var kanskje ikke så veldig overraskende at Øyvind valgte filmmediet, han kommer fra dynastiet Sandberg, hans far Håkon, mor Liv og onkel Sverre, skapte Svekon film.

Han levde i og med film hele livet. Men skapte sin helt egen stemme, han valgte ofte lavmælte historier om mennesker litt utenfor hovedstrømmen, sammen med sin Jorunn i Øy film.

Øyvind ble dessverre alvorlig syk, like før 60 års dagen sin, denne dagen som var planlagt med stor feiring på Bergen kino. Sammen med sin egen familie og sin utvidete filmfamilie skulle han nyte suksessen med «Folk ved fjorden», han hadde mange planer både for reiser og nye filmer. Dessverre ble ikke de siste årene slik han hadde drømt om, men han levde godt sammen med sine nærmeste.

For Vestnorsk filmsenter var Øyvind en viktig person som viste at det var mulig å følge sin egen stemme, lage film utenfor sentrum og finne de små historiene som kunne bli allmenngyldige, publikumssuksesser.

Øyvind Sandberg var hel ved – vi hedrer hans minne.

Våre tanker går til Jorunn, August, Aksel og resten av familien.

Stine Tveten

Vestnorsk filmsenter