Byhistoriker Tryggve Fett er død

Byhistoriker Tryggve Fett ble 77 år gammel.

Byhistoriker Trygve Fett døde på nyttårsaften. Foto: Ørjan Deisz

Trygve Opheim

Kjetil Kopren Ullebø

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Tryggve Fett døde etter lengre tids sykdom. Han var omgitt av familien da han gikk bort natt til torsdag.

Det melder BA torsdag.

– Vi har visst at Tryggve var syk lenge. Det var ikke uventet at han gikk bort nå. Tryggve har vært veldig betydningsfull for Bergen og Bergens kulturhistorie, sier Marianne L. Nielsen, direktør ved Bymuseet i Bergen til BT.

BT gjorde et videoopptak med Tryggve Fett i mai i år. Han fikk der i oppdrag å fortelle Bergens 950 år lange historie på 95 sekunder. I vinduet under kan du se resultatet.

– Satte spor etter seg

Fett var direktør ved Bymuseet i Bergen, og ble i 1980 ansatt i Gamle Bergen, hvor han lenge var direktør.

– Han hadde sitt virke i bymuseet i mange år. Han har stått på døgnet rundt for Gamle Bergen. Han var redaktør i Gamle Bergens årbok og var borgermester i Gamle Bergen, sier Nielsen.

I tillegg har Fett hatt engasjement i en rekke av byens frivillige organisasjoner.

Han har vært engasjert i blant annet Holberg-klubben, Bergen kulturforum og Akevitters Venner i Bergen.

– Han har satt spor etter seg i mange sammenhenger. Det blir et stort savn når han blir borte. Vi er veldig takknemlig for innsatsen han har gjort, sier Nielsen.

– Brant for Bergen

Hun sier at bildet Tryggve Fett er uløselig knyttet til Bergens historie.

– Hjertet hans brant virkelig for Bergen og Bergens kulturhistorie, sier Nielsen.

Hun sier at det symbolsk at Fett går bort på årets siste dag i det året hvor Bergen feirer 950 år.

– Det siste han gjorde var å lese inn historien på 95 minutter. Det står i stil med det han brant for, sier hun.