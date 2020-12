«Mamma og pappa er fulle, og jeg sitter alene på rommet og åpner pakkene»

Hos Alarmtelefonen har de hatt over 80 innringninger fra klokken ni om morgenen julaften til klokken ni første juledag.

Margrethe Østerhus, leder for Alarmtelefonen, forteller at de har hatt stor pågang på deres chattetjeneste det siste døgnet.

– For oss er psykisk helse den største kategorien. Vi har mange av de tradisjonelle problemene. Innringere forteller ting som at: «Mamma og pappe er fulle, og jeg sitter alene på rommet og åpner pakkene», eller at «Jeg har en bror som er full», sier Østerhus.

Ni saker om familievold

På morgenen første juledag fortalte operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen om en hektisk natt.

Mange av oppdragene dreide seg om vold og beruselse hjemme hos familier. Tre barn fra Bergen, Voss og Sogn ringte inn til politiet om at det gikk over styr hjemme.

Totalt rykket politiet ut til minst ni saker som dreide seg om familievold i Bergen og omegn i løpet av kvelden og natten.

Tre menn i 40-årene sitter nå i politiets arresten grunnet saker om familievold.

– Det er trist. Jeg synes det er overraskende at det er så mange slike saker natt til første juledag, sa Dahl-Michelsen.

Kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen kommune bekrefter at barnevernstjenesten følger opp én av de ni sakene.

Tror det er store mørketall

Hos Alarmtelefonen har de hatt i overkant av 80 samtaler fra klokken ni om morgenen på julaften til klokken ni første juledag. Etter klokken 23 på julaften var det 23 samtaler, opplyser Østerhus.

– Det ligger på samme nivå som en vanlig dag. Egentlig skulle man ønske at det var færre telefoner på julaften, siden det ikke bør være det samme behovet. Det at det ligger på samme nivå betyr at det er et stort behov, sier Østerhus.

Hun tror det er store mørketall, og at mange barn opplever rus og familiekonflikt på julaften.

– Det er en grunn til at vi har kampanjer om at barn fortjener en god jul. Jeg tror det er mange som gjør slik som jenten som chattet med oss, og går inn på rommet, sier Østerhus.

– Mye sorg og tap

Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS, forteller at innringerne til deres hjelpetelefon forteller om ensomhet, psykiske problemer og relasjonsproblemer og konflikter i hjemmet.

– Det er mye sorg og tap, og det har nok noe med at julen er en tid hvor man minnes på hva man hadde før og som har blitt borte, sier Heimdal.

På deres hjelpetelefon har det ikke vært utpreget med vold mot barn de siste dagene. Han oppfordring er å vise varme og omtanke for hverandre.

– Vi må tørre å spørre: «Hvordan går det?». Som regel blir det tatt imot positivt at noen bryr seg, sier generalsekretæren.

Her kan du få hjelp

Skjer det dumme ting hjemme? Det finnes mange voksne som vil hjelpe både voksne og barn. Du trenger ikke si hva du heter eller hvor du bor.

Alarmtelefonen for barn og unge

Døgnåpen telefon- og chattetjeneste . Telefon 116 111.

Barnevernsvakten i Bergen kommune

Telefon 55 36 11 80, åpen fra 08.00 til 02.00.

Bergen kommunes egne hjelpetelefonen psykisk helse

Telefonen er bemannet alle dager fra klokken 08.00 til 20.00. Telefon 53 00 55 10.

Kirkens SOS

Telefon 22 40 00 40, åpent hele døgnet. Du kan chatte her

Mental Helse

Telefon 116 123, åpent hele døgnet. Du kan chatte med en voksen her.

Kors på halsen, Røde Kors (for alle under 18 år)

Skriv, chat eller diskuter her, eller ring telefon 800 33 321 (mandag – fredag 14.00–22.00).

Finner du ikke noe som passer for deg her?

Her finner du flere hjelpetelefoner og nettsteder.