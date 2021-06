BT vant «Gullparaplyen»

Bergens Tidende fikk journalistpris for artikkelserien «Døden på sykehjemmene».

Metodisthjemmet. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Hvert år deler Bergen Journalistlag ut prisen «Gullparaplyen», en pris som skal hedre god journalistikk fra bergensområdet.

I år var det BT som stakk av med den gjeveste prisen for artikkelserien «Døden på sykehjemmene».

Teamet bak sakene var journalistene Tron Strand, Målfrid Bordvik og Anders Haga.

Fakta Gullparaplyen Prisen ble opprettet i 2003. Prisen skal, etter statuttene, «fremme god journalistikk blant BJ sine medlemmer innen alle journalistiske sjangere og felt, så vel i de små som i de store redaksjonene».

I tillegg til hovedprisen, selveste Gullparaplyen, ble det delt ut sølvparaplyer i kategoriene Årets enkeltsak, Årets prosjekt, Årets nyhetsdekning, Årets foto, Årets lokalsak, og Årets video.

Juryen bestod av Synnøve Bakke, Håvard Bjelland, Mikal Olsen Lerøen, Arve Uglum og Christina Pletten (leder).

Styret i Bergen Journalistlag står for utdelingen av Årets unge talent og hedersprisen. Les mer

– Arbeid i særklasse

I begrunnelsen skriver juryen:

«Sterk artikkelserie som er et journalistisk arbeid i særklasse. Sakene belyser de fatale konsekvensene av myndighetenes svikt når det gjelder å teste og behandle sykehjemsbeboere med covid-19.

Det er rett og slett nydelig fortalt i tekst og bilder, og gjør et komplisert tema både forståelig og gripende. En omfattende og avdekkende serie fra årets overlegent viktigste hendelse.

Juryen har lagt vekt på at sakene har lokalt utgangspunkt i en global krise som fører til endringer.»

Flere priser til BT

I tillegg til gullparaplyen fikk BT sølvparaply for årets foto og årets enkeltsak.

Fotoprisen gikk til Rune Sævig for «Koronatrening».

Juryen beskriver vinnerserien som «et prosjekt som er stilsikkert utført. Elegant, tilstedeværende og med en dose humor.»

Sølvparaply for årets enkeltsak gikk til «Guten som berre ville heim» av journalist Kjersti Mjør og fotograf Marita Aarekol.

«Dette er et vart, følsomt eksempel på hvordan det å kombinere nitid og respektfullt kildearbeid og en presis penn ført med medmenneskelighet, kan skape journalistkunst», skriver juryen.

Sølvparaplyer

Sølvparaply for årets nyhetsdekning gikk til nyhetsredaksjonen i BA for «Kriseledelse under press».

Sølvparaply for årets prosjekt gikk til TV 2 for «Rasisme i norsk idrett». Journalistene John Christian Lundstadsveen, Magnus Wikan, Trine M. Næss og Magnus Aarre står bak prosjektet.

Sølvparaply for årets lokalsak gikk til Anne Jo Lexander i Vestnytt for «Konsulentsaken».

Årets unge talent gikk til Rano Tahseen i TV 2.

I tillegg skal flere priser deles ut.