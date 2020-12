Sprekk i oppdrettsanlegg på land: – Vannet fosset ut

– Tanken sprakk lekk og saltvann har rent ut, forteller markedssjef Karen Nilsen i INC-gruppen.

Saltvann renner ut på industriområdet etter at det kom en sprekk i en stor tank. Foto: Karen Nilsen

Tirsdag formiddag fikk politiet melding om at en bioreaktor hadde eksplodert på Botnaneset på oljebasen i Florø.

Vannet fosser ut, opplyser Vest politidistrikt.

– Ingen eksplosjon

Den første meldingen gikk på at en tank hadde eksplodert.

– Alarmen har gått på at en tank med saltvann har eksplodert. Det er ikke så dramatisk. Brannvesenet må hjelpe til med lensepumper, sier brannsjef Robert Endestad i Florø til BT.

Operasjonsleder Per Algrøy sier til BT at politiet har fått beskjed om at det er kontroll på de ansatte.

Karen Nilsen, markedssjef i INC-gruppen, forteller at det er kommet en sprekk i bioreaktoren, som er en stor tank fyllt med vann som skal brukes til oppdrett på land.

– Det er en sprekk i tanken, og salt vann renner ut. Det har ikke vært en eksplosjon, og ingen personer er skadet, sier hun.

Politiet skriver på Twitter like etter klokken tolv at tanken på 500 kubikk har revnet, ikke eksplodert.

Alt innholdet i tanken har lekket ut, men det skal ikke være forurensningsfare.

INC har satt krisestab for å håndtere situasjonen.

Investering på mellom 40–70 millioner kroner

BT var på oljebasen da bioreaktoren ble løftet på plass i begynnelsen av september.

Den store tanken skulle fungere som pilotanlegg for laks til oppdrettsselskapet Havlandet Marine Yngel.

Anlegget har såkalt RAS-teknologi, som innebærer at vannet i anlegget resirkuleres og brukes flere ganger.

Konsernsjef i INC-gruppen Geir Johannessen, forteller at de foreløpig ikke vet hva som har skjedd.

– Det har kommet en rift i tanken. Den var helt full av vann og biolegemer, som er små plastkuler, som har rent ut, sier han.

Plastkulene som har lekket ut skal samles opp, og det har ikke vært noe forurensning til sjø.

Hele pilotanlegget, med bygg og tanken hvor fisken skulle avles opp, har vært en stor investering, forteller Johannessen.

– Det har en verdi på mellom 40 og 70 millioner kroner. Tanken har en verdi på 3 millioner kroner. Foreløpig har vi ikke sett at det er kommet skader på resten av anlegget, sier han.

Etter planen skulle anlegget fylles med 200 tonn matfisk som skulle vokse til mellom fire og seks kilo i anlegget.

– Anlegget skulle fylles med fisk 15. desember. Nå venter vi på leverandøren som skal hjelpe oss å finne årsakssammenheng og planlegge hva vi skal gjøre videre, sier Johannessen.

Trafikk går som normalt i området og berører ikke driften på Fjord Base.

Her løftes det nye anlegget, en såkalt bioreaktor, på plass på nabotomten til Havlandet Marin Yngel. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Vil utvide oppdrettssatsing

Havlandet Marine Yngel, som er en del av INC-gruppen i Florø, har drevet med oppdrett på land i 19 år.

I tillegg til pilotanlegget med laks på Botnaneset, vil Havlandet utvide driften av landbasert oppdrett helt vest på basen.

Her er en tillatelse til 10.000 tonn laks på land allerede på plass.

– Det er plass til en produksjon på inntil 30.000 tonn laks og betydelig produksjon av torsk, fortalte Johannessen til BT i september.

Han håper det vil bidra til å skape nye jobber på oljebasen, som i dag har 625 ansatte.