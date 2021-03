Dette påskevarselet vil du ikke ha

– Vi tar ofte feil, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid i et forsøk på å trøste.

Slik blir ikke været denne påsken i Vestland. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Det er faktisk ingen måte å pakke dette inn på. Absolutt ikke noe som helst tyder på at dette blir en drømmepåske værmessig.

– Det ser litt mørkt ut. Jeg er pessimistisk, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt i Bergen.

Tirsdag kveld skal det blåse opp, og det skal regne godt i natt. Onsdag morgen blir det pålandsvind og bygevær.

Riktignok kan det bli glimt av sol i løpet av onsdag, men det er ikke snakk om mange minutter med sol.

Regn hver dag

Over oss har vi nemlig en kraftig jetstrøm som transporterer veldig mange lavtrykk inn til Skandinavia.

– Den er veldig aktiv for årstiden, og det er aldri gunstig å ha en jetstrøm over oss. Vi har en skyet værtype, og det er ventet regn hver dag til godt inn i påskeuken, sier meteorologen.

Oppturene mellom de kraftige lavtrykkene er særdeles få.

Mot slutten av påsken, fra påskeaften, er det riktignok et ørlite håp om at fralandsvind kan gi tørrere vær og litt mer sprekker i skydekket. Men Fagerlid legger ikke skjul på at han ikke er spesielt optimistisk.

Det blir milde temperaturer, og all nedbøren kommer som regn i lavlandet. Det som er dumt, er at det er veldig lite snø i fjellet og mildværet vil føre til dårligere snøforhold.

– Ingen fornøyelse

– Fortsatt er det snø i høyfjellet, men det er lavt skydekke, og det vil blåse innimellom nedbøren, så det blir ingen fornøyelse. Dette er ikke vær som naturlig trekker en mot høyfjellet, sier meteorologen.

– Er det ingen lyspunkter?

– De som ikke kommer seg til fjells, går ikke glipp av noe bra vær. Vi tar ofte feil, men vi har ofte riktig og, utdyper Fagerlid i en humoristisk tone.

For dem som har tenkt å tilbringe påsken i båt, ser det heller ikke særlig lovende ut.

– Det blir ikke noe fint vær til å være på sjøen i, det vil være en del skyer, nedbør og vind, sier meteorologen.