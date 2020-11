Kollektivsnikingen ble fire­doblet da korona kom. – Snek aldri med god samvittighet

Én av fire sniker på kollektivtransporten under pandemien. – Sniktallene er så høye at her er det mange som sniker bevisst, sier Camilla Lundberg Berntzen i Skyss.

Lars Harald L. Elnes kjøper vanligvis billett, men snek en del på Bybanen i sommer fordi økonomien var dårlig. Foto: Silje Katrine Robinson