For to år siden visste Hanna Friis Hausken (21) nesten ingenting om ergoterapi. Nå brenner hun for faget. Fredag er ergoterapiens dag.

– Hvordan havnet du i ergoterapien?

– Litt tilfeldig, egentlig. Jeg jobbet i ett år i hjemmetjenesten etter videregående, uten at jeg visste noe særlig om faget. Jeg fant ut at jeg hadde lyst til å jobbe med mennesker, og merket fort etter at jeg hadde begynt å studere, at dette var noe jeg kunne trives veldig med. Siden har den følelsen bare forsterket seg.

– Hva gjør en ergoterapeut?

– Vi legger til rette for aktivitet og deltakelse for alle, barn, voksne og eldre. Vår jobb er å bidra til at folk mestrer hverdagslivet. En slagpasient kan for eksempel trenge hjelp og veiledning slik at vedkommende mestrer å kle på seg. Vi jobber i hovedsak med personer som har fysiske eller psykiske hemninger, men vi kan også bidra til å forebygge skader, for eksempel på arbeidsplasser ved å veilede om riktig sittestilling og andre ting.

– Hvor jobber en ergoterapeut?

– Mange er ansatt i det offentlige. I kommunene, på sykehus, i bofellesskap eller på dagsenter. Men også noen private selskaper har ergoterapeuter tilsatt.

– Hvem blir ergoterapeut?

– En god blanding av mennesker. Det finnes ikke noen fellesnevner, bortsett fra at majoriteten av ergoterapeuter er kvinner. I min klasse var det ved oppstarten 40 jenter og ti gutter. Også blant foreleserne er det klart mest kvinner.

– Hvorfor trenger vi ergoterapeuter?

– Ett eksempel: En eneste sykehjemsplass koster like mye i løpet av et år som en ergoterapeut. Vi kan gjennom vårt arbeid sørge for at et eldre menneske kan fortsette å bo hjemme mye lenger enn vedkommende ellers ville ha gjort. Slik kan en ergoterapeut spare samfunnet for mange millioner kroner, i tillegg til at vi bidrar til livskvalitet for den enkelte.

– Det er en relativt ny yrkesretning. Hvor mange ergoterapeuter finnes det i verden i dag?

– Yrket oppsto i USA rundt 1910. I begynnelsen var den norske yrkestittelen «arbeidsterapeut». Ifølge Verdensforbundet hadde vi i hele verden 477.169 ergoterapeuter i 2016. 4722 personer praktiserer yrket i Norge i dag.

– Hvor lett eller vanskelig er det å få jobb?

– Ikke så veldig lett. Man må gjerne begynne som miljøterapeut i for eksempel et bofellesskap. Men i 2020 vil det bli lovpålagt at alle kommuner i landet skal holde seg med ergoterapeut. 85 kommuner oppfyller ikke kravet i dag. Det betyr at det vil bli flere stillinger tilgjengelig. Jeg ser for meg at det er et yrke som er på vei opp, ikke minst fordi politikerne ser ut til å ha forstått betydningen av den jobben vi gjør. I tverrfaglige team i forbindelse med rehabilitering har vi for eksempel en nøkkelrolle sammen med fysioterapeut, lege og sykepleier.

– Hvor i Norge kan man utdanne seg til ergoterapeut?

– Seks steder tilbyr slik utdanning. Bergen, Trondheim, Tromsø, Oslo, Gjøvik og Sandnes. Bachelorstudiet tar tre år.

– Hva skiller en god ergoterapeut fra en middels?

– En god ergoterapeut bruker tid på å lytte til klienten. Hva han eller hun trenger av tilrettelegging for å klare seg selv. Så samtalen, og innholdet i samtalen, er viktig. Det kan bli mye prat, men spørsmålene vi stiller klienten, er ikke tilfeldige. De er tvert imot veldig målrettet.

– Hva er kjekt med å jobbe som ergoterapeut?

– For det første er det kjekt å jobbe med folk og finne løsninger som fungerer for dem. Vi gjør en forskjell, og det er veldig tilfredsstillende. Det finnes så mange diagnoser, og i møte med dem blir man takknemlig for sin egen helse. Så kan det også være at en pasient trenger et hjelpemiddel som ikke finnes. Da må vi være kreative og kanskje til og med lage et hjelpemiddel. Vi må rett og slett være litt oppfinnere!

– Hva skjer på ergoterapiens dag?

– Den blir markert over hele verden på ulikt vis, på studiesteder og arbeidsplasser. Her hos oss skal vi først og fremst være synlige, fortelle om faget. Vi skal ha stand på skolen og forklare hva faget går ut på. Den vanligste reaksjonen når jeg forteller hva jeg studerer, er nysgjerrighet. Jeg blir overrasket de gangene jeg møter folk som vet hva en ergoterapeut gjør.