Mistenker at det kan være savnet 29-åring.

Klokken 17.30 fikk politiet i Hordaland inn tips om at det var funnet en død person i Banktjørno i Os kommune. Sammen med brannvesenet rykket de ut og fant personen omtrent 20 meter fra vannkanten.

Politiet mistenker at det kan være den 29 år gamle mannen som har vært savnet i området siden 4. oktober.

– Tid og sted gjør at det er en mulighet, og vi har derfor fortalt familien at vi har gjort et funn. Men det er for tidlig å konstatere at det er ham, sier operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt.

Skal obduseres

Det var en turgåer som observerte den døde personen i vannet. Han ringte selv politiet og meldte fra.

Vedkommende er nå hentet opp fra Banktjørno og skal obduseres, trolig over helgen.

– Så skal vi se om funnet stemmer overens med den personen som er savnet og som vi har søkt etter. Men vi må gjennom obdusering og verifisering før vi går ut med endelig bekreftelse på det, sier lensmann Oddbjørn Dyrdal i Os.

Håper obduksjon vil gi svar

Dyrdal understreker at obduksjonen også vil kunne si noe om det som skal gjøres videre fra politiets side, altså om det har vært noe kriminelt inne i bildet.

– Vi har ingen holdepunkter på det nå, sier lensmannen.

Turgåeren som gjorde funnet ble rutinemessig avhørt og tatt hånd om av politiet.