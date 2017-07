FARGERIKE: De rehabiliterte blokkene i Solheimslien får flere farger. Én blokk skal til enhver tid gå i ett med fargene på skogen oppover langs Løvstakken, ifølge arkitekten. ILLUSTRASJON: ARKITEKTGRUPPEN CUBUS AS

Slik blir blokkene i Solheimslien

– Folk er henrykt over at de såkalt styggeste blokkene i byen blir penere, sier styrelederen i Solheimslien borettslag. Prislappen er på over 370 millioner.