«Havnesjefens» siste håp om å unngå avliving svinner.

Miljødirektoratet har avslått søknaden om å flytte knoppsvanen «Havnesjefen», som holder til i Os, til Tysnes. Det skriver NRK.

Etter at svanen dro en liten jente under vann 30. juni, bestemte landbrukskontoret i Bjørnafjorden at svanen skulle avlives.

Men mange støttet fuglen og dens familie. Blant annet Frode Storetvedt på Tysnes, som har 1400 kvadratmeter innhegnet området. Hit ville han tilby å flytte svanen, slik at osingene slapp å avlive den.

I dag avslo Miljødirektoratet søknaden til Storetvedt om flytting.

Direktoratet skriver ifølge NRK i avslaget at svanene er monogame og bør få leve sammen, og at de stiller spørsmål ved om det er rett å fange inn svanens make og deres tre unger.

Samtidig skriver direktoratet av flytting av svanen til et annet fritt sted i naturen vil være uegnet. Da vil svanen bare søke hjem igjen til Os.

Dermed går det ubønnhørlig mot avliving for «Havnesjefen», med mindre en klage på avslaget fører frem.