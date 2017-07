Familien Husebø fra Bergen ble evakuert fra vannmassene i Utvik.

– Vi opplevde det som veldig dramatisk. Vannet kom plutselig fossende nedover veien. Og det tok med seg store jordmasser og bygningsmaterialer, forteller Tove Husebø.

Familien på seks fra Bergen hadde startet stigningen over fjellet fra Utvik tidlig mandag morgen på vei hjemover. Etter hvert valgte de å returnere til bygden på grunn av store vannmengder langs veien. Den avgjørelsen er de glade for i ettertid.

– På vei oppover var det bare vann i grøften ved siden av veien, men like etter at vi kom tilbake til sentrum, kom det plutselig fossende nedover veien vi nettopp hadde kjørt. Da kjørte vi opp i et byggefelt på trygg avstand og ble stående der noen timer, sier Husebø.

Privat

– Store kontraster

Familien Husebø har nettopp startet ferien. Søndag gikk de opp fjellet Skåla i Loen i strålende vær. I dag måtte de forlate bilen i Utvik da de ble evakuert med båt til nabobygden Innvik.

– Det er virkelig store kontraster. Vi sov i telt i natt, men etter en natt med torden og mye regn valgte vi å starte på veien hjemover tidlig om morgenen. Men vi kom ikke så langt dessverre, sier Husebø.

Sammen med andre turister ble de først bedt om å samle seg i Kafé Sjøatunet i Utvik. Deretter ble de fraktet med båt til Innvik. Derfra satt familien seg i en taxi til Stryn for å rekke en buss til Bergen.

– Selv om vi aldri var direkte i fare, opplevde vi dette som veldig dramatisk, sier hun.

Sigmund Husebø

Stengte veier

Det er et kraftig uvær med enorme nedbørsmengder natt til mandag og mandag morgen som har ført til store ødeleggelser og stengte veier i Nordfjord. I hovedsak er det Sandane og Breim i Gloppen kommune og Utvik i Stryn kommune som har blitt rammet.

I Utvik er to mindre broer på fylkesvei 60 ved Utvikfjellet falt sammen på grunn av oversvømmelsene.

– Det kan ta dager og sannsynligvis uker før en får reparert denne veien. Dette betyr at reisende inn og ut av Utvik sentrum blir nødt til å dra via Stryn, sier trafikkoperatør Marianne Hove i Statens vegvesen.

Ingen personer skadet

Rundt 50 personer ble evakuert fra Utvik med båt til Innvik. Alle ble fraktet med båt, opplyser politiet mandag ettermiddag.

– Akuttfasen er over nå, men det er fortsatt stor vannføring. Nå venter vi på at NVE skal komme og vurdere situasjonen, sier stabssjef Odd Arve Solvåg ved Vest politidistrikt i Sogn og Fjordane.

Han forteller at det er Utvik som er hardest rammet, og at situasjonen begynner å normalisere seg andre steder.

– Det er ikke meldt om noen personskader. Det er veldig bra. Alt annet av materielle skader kan vi jo gjøre noe med, men det ser virkelig ikke ut her nå, sier han.

Alle nødetater og en rekke frivillige har bidratt i arbeidet. Solvåg roser dem som har bidratt.

– De har gjort en kjempejobb og virkelig bidratt til å begrense skadeomfanget, sier han.