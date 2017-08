– Ikke gi opp studiene for tidlig, sier lederen for studentenes rådgivningstjeneste.

– Jeg er nervøs! Vi kjenner jo ingen utenom hverandre, sier Alison Dhainaut (20).

Venninnen Alicia Cergier (20) er også litt bekymret, men samtidig har hun allerede rukket å få et godt inntrykk av bergensere.

– Alle snakker med oss. Det er litt imponerende. I Frankrike er det ingen som bryr seg med det. Man holder seg til sine egne venner, sier Cergier.

Mandag starter fadderuken, og tusenvis av studenter inntar Bergen. Det å stå på egne bein for første gang kan oppleves utfordrende for mange.

– Langt hjemmefra, uten mor og far i nærheten, kan studenten lett føle seg usikker den første tiden, sier Rønnaug Tveit.

Hun er leder i Sammen Råd & Karriere ved Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Kan ta tid å finne seg til rette

Hos rådgivningstjenesten tikker det fortløpende inn henvendelser fra ferske studenter. De deler dem i tre grupper.

De som har en historie med seg fra videregående, f.eks. sykdom, eksamensangst og stress. Er bevisst på å benytte seg av tilbud som veiledning eller kurs.

De som er generelt usikre på den nye situasjonen, hvordan de skal gripe an studiehverdagen og strukturere lesingen. Trenger ofte tips om alt som har med studiemestring å gjøre.

De som etter en tid føler at de ikke trives, enten faglig eller sosialt, eller kanskje begge deler. De har kanskje hatt store forventninger på forhånd til både fag og det å få venner, og har trodd at alt skulle ordne seg kjapt.

– Det tar gjerne lengre tid å finne seg til rette både faglig og sosialt enn studentene hadde regnet med. Det butter imot faglig, pensum er overveldende og kanskje har turene til Ikea og Fretex tatt mer tid og energi enn det å bli kjent med medstudenter, sier Tveit om den siste gruppen.

Mye ensomhet blant studenter

Men studentene som ikke finner seg til rette, er ikke alene. Undersøkelser viser at mer enn hver 20. student kan defineres som ensom (se faktaboks).

– Som ny student skal man vite at alle er like redde for å ikke finne seg til rette eller få nye venner. Det er lett å tenke at det sikkert bare gjelder meg, men her er alle i samme båt, sier Tveit.

Hun har følgende råd til ferske studenter:

Våg å være litt frempå, selv om det føles krevende.

Ta det første skrittet, og by litt på deg selv.

Vær åpen og nysgjerrig, og vær bevisst på at det ikke bare er du som føler det slik.

Ta på deg verv eller engasjer deg i studentaktiviteter og organisasjoner. Det finnes rundt 300 forskjellige å velge mellom. Alt fra rumpeldunk og sangkor til karrieredager.

Delta på fadderuken. Her kan du få kontakter og et nettverk. Det finnes også mange nye alkoholfrie arrangementer.

Bo i kollektiv. Selv om det ikke passer for alle, er det en måte å bli kjent med andre studenter på.

Få deg en deltidsjobb. Det hjelper både på økonomien og kanskje også på trivselen.

– Det beste er å bare hive seg utpå, og være med. På de ulike aktivitetene kan en ikke unngå å bli kjent med andre. Og vi ser også at de som engasjerer seg, trives bedre, sier Tveit.

Bjørn Erik Larsen

Satser på vennskap i fadderuken

En som tar flyttingen til Bergen med stor ro er Jon Nettum. Han skal begynne på master ved NHH.

– Det dukker alltid opp noen bekjente i byen. Norge er et lite land og fadderuken kommer snart, sier han.

Også Mads Gjeldebæk gleder seg til fadderuken. Han har flyttet fra Fredrikstad.

– Jeg kjenner ingen, men jeg tror fadderuken med gjengen på sammenlignende politikk blir bra, sier han.

– Normalt å møte motstand

Ikke alle skal delta på fadderuken. Designstudent Hossain Ghiasvand fra Iran forteller at han ikke har hørt om den. Han kjenner foreløpig ingen i byen.

– Der jeg er fra drikker vi ikke, men jeg finner en annen måte å treffe folk. Jeg er veldig spent på studentene i klassen min. Jeg tenkte å bli kjent med dem, sier han.

Øystein Sandven, sjefpsykolog ved Studentenes Psykiske Helsetjeneste (SPH), er opptatt av å formidle at studentene må bruke tid i starten på å etablere det nye studentlivet.

– Undersøkelser er tydelige på at studenter som rapporterer at de kommer godt i gang med studentlivet trives bedre og har større mestring på studiet, sier Sandven.

Dersom ingen av disse rådene hjelper, oppfordrer Tveit studentene til å ikke å gi opp før de har forsøkt alle hjelpemidlene som finnes.

– Det er normalt å møte motstand, og det må man bare være forberedt på. Men trenger man noen å lufte bekymringene, kan de ta kontakt med en veileder hos oss. Studentene må ikke gi opp for tidlig, sier hun.