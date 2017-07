De har ikke søkt om plass, melder politiet på Twitter.

Asle Birkeland bor på Landås og var midt i flytting onsdag kveld da han hørte lyden av bjeller på baksiden av huset.

- Jeg lo høyt da jeg så sauene og ropte på samboeren, forteller Birkeland.

De seks sauene kom først hoppende ned noen trapper i Sollien før de gikk i samlet flokk bortover bilveien.

Møtte opp i barnehage

Etter en tur på asfalten, forvillet de seg inn i en hage.

- De ble nok jaget derfra. Jeg så dem i Sollien barnehage for litt siden, sier han ved 20.30-tiden.

ASLE BIRKELAND

– De har ikke søkt om plass

Onsdag kveld meldte politiet at to søyer med to lam hver, hadde møtt opp i Sollien barnehage.

- De har ikke søkt om plass og politiet prøver å komme i kontakt med rette eier, meldte politiet på Twitter.

Operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt opplyser i 20.30-tiden at eieren fortsatt ikke er sporet opp.

Sauene har trolig kommet ned fra fjellet.

- Det er få beiteområder på Landås, så jeg antar de har kommet ned fra Ulriken, sier han.

Han informerer om at sauene holder seg for tiden i barnehagen, så det er bare for eieren å komme og hente dem.