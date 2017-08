– Det er grusomt for en mor å se bilder av overgrep begått mot egne barn

«BEDRE INNSIKT»: – Moren vil ha bedre innsikt i hva døtrene er utsatt for, og hva han har gjort når døtrene har vært hos ham, sier Ellen Eikeseth Mjøs, bistandsadvokat for jentene som skal ha blitt misbrukt av faren. Under rettssaken sitter Mjøs rett ved siden av jentenes mor. FOTO: Bård Bøe