Se videoen: Slik tar lærerne farvel med elevene sine

Da den store avslutningsseremonien ble avlyst, tok lærerne grep.

Aksel Lindberg

Rune Sævig (foto)

Publisert

I år som i fjor måtte skoleavslutninger gjennomføres i begrenset utgave. Den storslåtte avslutningen med foresatte, ansatte og elever under samme tak med tilhørende utdeling av vitnemål lar fortsatt vente på seg.

Det har dog ikke stanset lærerne på linjen for Medier og kommunikasjon ved Nordahl Grieg videregående skole fra å ta ordentlig farvel med sine avgangselever.

Musikkvideo

Da de innså at også årets skoleavslutning ville bli annerledes, bestemte gjengen seg for å lage en musikkvideo i stedet.

– Vi ønsket å få sagt farvel til elevene våre på en ordentlig måte, forklarer vokalist Joachim Laberg.

Bandet oppstilt der de spilte inn musikkvideo. Joachim Laberg (foran), Roar Bakke (fra v.), Lars Skulstad, Gaute Hauge, Anita Yndestad og Vegard Rellingen. Foto: Rune Sævig

«The Boomers»

Bandnavnet «The Boomers» har en litt spesiell historie. Laberg forteller at han ble kalt «boomer» da videoene hans på Tiktok verserte på skolen. Elevene mente han ikke håndterte Tiktok-sjargongen, forklarer han.

– Og på videregående er man jo gammel når man er tretti, skyter gitarist og låtkomponist Lars Skulstad inn.

Alle bandmedlemmene er fylt 30, så da var bandnavnet klart, forklarer de.

Gitarist og mixer Lars Skulstad i studio der låten ble spilt inn, mixet og mastret.

I fjor rappet de

I fjor lagde de en tilsvarende låt i hiphop-sjangeren. Da var responsen at det var «cringe». Men etter det største sjokket hadde lagt seg, syntes faktisk elevene at også dette var kult, forklarer videoprodusent Roar Bakke.

– Jeg fikk faktisk «snaps» av elever som spilte sangen på fest, sier Laberg.

Årets låt fikk uansett en mye mer umiddelbart positiv mottakelse fra elevene. Dette fikk de høre at var bra, sier Bakke.

Dette bekrefter avgangselev på mediefag, Emil Torvik Griffiths.

– De er en fantastisk gjeng som finner på mye for elevene. Låten var særdeles bra. Så synes jeg det var gøy å se Roar og Lars fra en litt ny side. Joachim er vi vant til. Han biter man seg merke i.

Her har lærerne nettopp hatt avslutning med kolleger. Fra v.: Gaute Hauge, Vegard Relling, Roar Bakke, Joachim Laberg, og Lars Skulstad.

Avgangselev Emil Torvik Griffiths er veldig imponert over det lærerne på linjen hans får til.

Mange muligheter i 2022

Lærerne er alle samstemte i at dette ikke er siste gang de finner på noe liknende. For selv om første låt var en følge av koronapandemien og årets låt igjen en følge av den forrige, forteller de at de har store planer til neste år.

– Ja, vi trenger jo ikke å avsløre hvilken sjanger det blir neste år. Men vi er jo interessert i å utforske boyband, surfemusikk type Beach Boys, gospel, country, forteller de.

– Jeg vil kanskje utforske noe innenfor vikingsjangeren, legger Skulstad til.