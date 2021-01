Sjå video: Slik reddar du livet når isen sviktar

Å gå gjennom isen kan koste deg livet. Søndag fekk turskøytegruppa i DNT føle korleis det er å hamne i det iskalde vatnet.

Guri Fjeldberg kastar ei redningsline til dei som står opp på isen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Judit van der Laan står på iskanten og ser ned i det kalde, svarte vatnet,

Ho nølar litt. Så tek ho sats og hoppar ut i.

Ein kjenner frosten glefse berre av å sjå på henne.

No er kvart sekund viktig. Kulda omfamnar kroppen, og vatnet gjer henne tung.

Ho er raskt framme med ispiggane ho har festa rundt halsen, og hogger dei godt ned i isen. Deretter dreg ho heile kroppen over kanten.

Så står ho der, kliss våt i berre éi minusgrad, men med livet i god behald.

– Det var ganske tungt! seier ho hutrande medan ho raskt skifter til tørre og varme kle.

Judith van der Laan brukar ispiggane til å få feste til å dra seg sjølv opp på isen igjen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Øver på å redde seg sjølv

Årsaka til at van der Laan har valt å utsetje seg for dette kuldesjokket er at ho skal vite kva ho skal gjere dersom ulukka er ute.

DNT har samla turskøyteløparar til kurs i korleis ein skal sikre seg sjølv på isen. Deltakarane driv med såkalla «turskøyting», der du i staden for beina bruker skøyter når du går på tur.

Dette krev mykje kunnskap. Du må kunne vurdere om isen er trygg på eiga hand, og vere nøye på at du har riktig utstyr i sekken.

Fire skøyteløparar har heilt frivillig møtt opp ved Stignavatnet i Bergen for å hoppe ut i vatnet med fullt utstyr.

– Kvifor vil de utsetje dykk for dette?

– Det er eit veldig godt spørsmål. Eg har stått på skøyter i mange år, men har aldri prøvd dette, seier Peter Aglen.

– Eg har byrja å skøyte med ispiggar rundt halsen, men eg veit ikkje om eg klarer å bruke dei. Så no har eg fått testa det, seier Judith van der Laan.

– Kva skal de bruke det de har lært i dag til?

– Eg har lyst å gå på lenger skøyteturar. Ofte er det ikkje is så lenge, så det er greitt å ha kunnskap nok til å sleppe å vente til isen er 15 centimeter, seier van der Laan.

15 centimeter er det kommunen krev for å godkjenne vatn som trygge å stå på skøyter på.

Peter Aglen på veg ut i Stignavatnet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Viktig med riktig utstyr

Instruktør Leo Zijerveld viser deltakarane kva utstyr dei må ha med seg, og kva dei skal gjere.

Ispiggar er alfa omega om du går på vatn som kommunen ikkje har godkjent som trygge. Det er to handtak med piggar på enden som ein festar rundt halsen.

Når du ligg ute i isvatnet er dei lett tilgjengelege, slik at du kan stikke piggane ned i isen og dra deg opp etter dei.

– Dei har vi alltid på, seier Leo Zijerveld som er instruktør.

Leo Zijerveld viser deltakarane på kurset kva ein skal gjere dersom ein fell gjennom isen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Det er langt frå det einaste du treng.

– Vi har og alltid med ei kasteline. Den kastar du til dei andre som står på isen slik at dei kan dra deg opp, fortel han.

I tillegg er det viktig korleis du pakkar sekken.

– Inni den har vi ein vasstett pose med tørre kle. Tanken er at ein skal ha noko tørt å skifte til når ein kjem på land, men det viktigaste er eigentleg at du har noko som gir deg litt oppdrift når du går gjennom. Ein må også ha ei reim mellom beina slik at du ikkje mistar sekken, fortel Zijerveld.

Han er bitt av skøytebasillen, og leitar etter trygg is med ein gong kalenderen viser oktober. I år har fleire vatn rundt Bergen bydd på flotte naturopplevingar.

– Men eg går aldri aleine. Det er viktig å ha med seg nokon, seier han.

Lei Zijerveld skiftar raskt til tørt og varmt tøy etter å ha vore ute i det kalde vatnet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen