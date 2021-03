Brann i garasje i Lindås har spredt seg til bolighus

– Folk er redde, sier nabo.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Det er brann i en garasje og i en bil i Veråsvegen i Alver. Politiet sier brannen er spredt seg til vegg på bolighus. Ingen skal være savnet eller skadd.

– Brannen har spredt seg til huset. Men alle er gjort rede for, det er det vi vet nå, sier Helge Lund i brannvesenet.

Kvart på tolv fikk de melding om brannen. Han forteller de fikk ut et par propanflasker fra garasjen før brannen tok dem. Tre stasjoner, fra Mastrevik, Lindås og Knarvik, rykker nå ut.

Garasjen er overtent og det har spredt seg til huset. Foto: Privat

Ikke under kontroll

Litt over halv ett natt til tirsdag melder Lund at de jobber med en liten innvendig brann i huset.

– Huset er nå trykksatt for å få kontroll på den.

0041 kommer brannvesenet med følgende melding på Twitter:

«Brannen ikke under kontroll. Mulig spredning til takkonstruksjon».

Det er ikke meldt om spredningsfare til andre hus.

Det smeller som fyrverkeri fra garasjen. Foto: Privat

Hører smell

Helge Fjellanger er nabo til brannen i Lindås. Han forteller at det var en dobbelgarasje med biler som tok fyr. Tidligere i natt fortalte brannvesenet at de hadde fått ut flere propanflasker av garasjen. Fjellanger sier det smalt godt.

– Det var akkurat som et fyrverkeri her til tider. Folk var skikkelig redde.

Han er usikker på hva som smalt men mistenker at det var en av bilene. Like nedenfor brannen ligger flere boliger forteller han.

– Folk kom ut her derfra men de var redde for å flytte vekk bilene sine. Det putret og smalt like ved dem.

Brenner på loftet

Like før halv to natt til tirsdag har Lund nettopp vært i kontakt med mannskapene som jobber med å slukke brannen.

– Det jeg får beskjed om er at det er en fullt utviklet romsbrann. Altså at hele rommet på loftet brenner.

Røykdykkere er satt inn som del av innsatsen for å slukke brannen.

– Det er ikke fare for spredning til andre hus, sier Lund.