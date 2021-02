Mann pågrepet etter dødsulykke i Alver

En mann i 60-årene mistet livet i en påkjørsel på fylkesvei 57 i Alver kommune i Nordhordland natt til lørdag.

Politiet har sperret av et større område rundt stedet. Foto: Vegar Valde

Ådne Lunde

NTB

Publisert Publisert I dag 05:29

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 02.32 etter at en forbipasserende bilist hadde funnet en livløs mann liggende i veien.

– Vi rykket ut og fant en mann liggende i eller ved veibanen. Han var påkjørt, men ingen bil var å se, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Rett før klokken 08.30 opplyser politiet at en mann er pågrepet etter ulykken.

Mannen vil bli avhørt i løpet av dagen.

– Holder alle muligheter åpne

Ulykken fremsto for politiet som en påkjørsel, men det var ingen kjøretøy på ulykkesstedet, ifølge en pressemelding.

Politiet lokalisert et tyngre kjøretøy de mener har vært involvert i ulykken, og kom i kontakt med eieren.

Men det er ikke avklart hvem som kjørte bilen eller om bilfører har vært klar over at noen var påkjørt, ifølge politiet.

– Dette skjedde langs en mørklagt landevei. Vi holder alle muligheter åpne, sier operasjonslederen.

Mannen som ble funnet gikk trolig til fots langs veien, ifølge operasjonsleder Terje Magnussen.

De nærmeste pårørende er varslet.

Politiet jobber fortsatt på stedet ved 07.40-tiden. Foto: Vegar Valde

Veien stengt

Et større område rundt stedet der mannen ble funnet er sperret av.

– Kriminalteknikere og ulykkesgruppen jobber på stedet, sier Magnussen til BT klokken 07.45.

Fylkesvei 57 er stengt like nord for avkjøringen til Lindås senter, og vil bli stengt en del timer inntil åstedsarbeidet er avsluttet.

Omkjøring er via fylkesveg 565. Kjøretøy med lengde under 12,4 meter kan benytte lokal omkjøring via fylkesveg 5496.