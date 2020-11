Byrådet hasteinnkaller til pressekonferanse – varsler nye tiltak

Byrådet vil holde pressekonferanse om nye tiltak klokken 18.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) kaller inn til pressekonferanse torsdag ettermiddag. Foto: Tuva Åserud

Det skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Byrådet vil presentere nye tiltak som skal innføres i Bergen. Tidligere torsdag presenterte regjeringen nye nasjonale tiltak.

– Situasjonen i landet vårt er alvorlig, og Bergen har et høyt smittetrykk. I går varslet vi at det vil komme strengere tiltak før helgen. I dialog med nasjonale myndigheter vil vi ta med de nasjonale anbefalingene og rådene i våre vurderinger av nye tiltak, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i pressemeldingen.

– Alle må forberede seg på at vi de neste ukene må holde oss mest mulig hjemme, og begrense sosiale treff og reiser til et minimum, sier Valhammer.

Bergen kommune har nå satt kommunal kriseledelse.

Vanligvis avholdes pressekonferanser om koronasituasjonen på onsdager og fredager.

Disse tiltakene kan komme

Regjeringen innførte en rekke skjerpende tiltak torsdag. De la også frem forslag til tiltak kommuner med mye smitte bør vurdere å innføre. Det innebar blant annet:

Stans i breddeidrett for voksne, og vurdere stans for barn og unge.

Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22.

Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer.

Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport.

Rødt nivå på videregående skoler. Forberede ungdomsskoler på rødt nivå.

To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs.

Obligatorisk hjemmekontor.

Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk.

Stenge eller begrense svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

«Kommuner i en bo- og arbeidsregion som innfører tiltak bør gjøre det mest mulig likt og samordnet», skriver regjeringen på sine sider.

Bent Høie la frem en rekke nasjonale tiltak torsdag, og varslet ytterligere tiltak i områder med mye smitte. Foto: Terje Pedersen

Varsler betydelige innstramninger

På regjeringens pressekonferanse fortalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at hadde snakket med byrådslederen i Bergen torsdag morgen.

– Det er betydelige innstramninger, som folkene i disse regionene kommer til å oppleve de neste dagene, sa Høie på pressekonferansen, og siktet blant annet til Bergen og Oslo.

Statsminister Erna Solberg (H) var også tydelig:

– Smitteutviklingen er særlig bekymringsfull i byområdene rundt Oslo og Bergen.

Hun mener at Bergen trenger kraftfulle tiltak for å komme tilbake til et normalt nivå.

– Vi har ikke tid til å vente og se om tiltakene vi innførte forrige uke er tilstrekkelige. Vi må handle nå for å unngå en ny nedstenging som i mars, sa Solberg.