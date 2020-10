Koronapåbud, regler og planer som har gått i vasken. Her er det du fremdeles har lov til.

Trenger du en gladsak inn i helgen? Les denne.

Student Madelen Holøs (20) har invitert lillesøster Martine Holøs (13) på bergensbesøk i helgen. Foto: Jannica Luoto

Koronasmitten i Bergen stiger. Det er registrert rekordmange smittetilfeller de siste dagene, og kommunen har innført nye tiltak. For mange betyr det avlyste planer og enda mer hjemmetid.

Det er imidlertid ikke alt som trenger å avlyses eller alt som er forbudt. Under fredagens pressekonferanse oppfordret byrådsleder Roger Valhammer (Ap) bergensere til å komme seg ut, heller enn å isolere seg i høstmørket.

BT har spurt bergensere hva de finner på for å lyse opp sin egen og andres hverdag, uten å bryte regler eller anbefalinger.

1. Klemme dine nærmeste

Martine Holøs (13) gleder seg til å se leiligheten til storesøster Madelen Holøs (20) for første gang. Foto: Jannica Luoto

Madelen Holøs (20) var ute i god tid i ankomsthallen på Flesland fredag formiddag. Lillesøster Martine Holøs (13) har fløyet alene for første gang.

– Det er fint at det går an å reise på besøk til hverandre, selv om det er restriksjoner, sier storesøsteren.

Martine har akkurat hatt bursdag og fått bergenstur i gave.

De har planlagt helgen nøye. På listen står blant annet fjelltur og Akvariet.

Storesøsteren har vært i karantene, og var redd for at det skulle sette en stopper for besøket. Heldigvis ble hun ferdig før besøket skulle komme.

Plutselig så hun på Snapchat-kartet at søsteren var på flyplassen. Minutter etterpå kom lillesøsteren gående. Da kunne ikke eldste Holøs holde igjen, og de to søstrene omfavnet hverandre.

Ifølge FHI kan du omgås dine nærmeste som normalt. Det inkluderer klemming. Hvem dine nærmeste er bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange, og det bør være de samme personene over tid.

2. Treffe venner og kolleger

F.v. Emilie Sæterstøl (21) og Hanne Synnøve Eide (21) møtes på kafé for å sitte mindre hjemme. Foto: Jannica Luoto

– Jeg setter stor pris på at man kan treffes og sitte sammen på kafé, sier Hanne Synnøve Eide (21).

Hun og studievennen Emilie Sæterstøl (21) har dratt på en kafé for å øve til eksamen.

De studerer til å bli barnehagelærere, og har hatt en annerledes studiehverdag i år.

– Da vi hadde undervisning via zoom savnet jeg å kunne treffe de andre i klassen og bare være sammen på skolen, sier Eide.

– Og så lærer man bedre når man er sammen fysisk, legger Sæterstøl til.

Å treffe venner eller kolleger er fremdeles lov. Om man drar på en kafé eller andre serveringssteder, må man registrere seg, og holde minst én meter avstand, så lenge man ikke er fra samme husstand.

Å ringe venner og bekjente er heller ikke avlyst, sier Monica Håkansson, styreleder i Røde Kors Bergen.

– Du kan for eksempel ringe eller treffe noen som du vet blir ekstra bekymret av strenge tiltak. Ta en ekstra telefon til familiemedlemmer eller inviter en liten gruppe hjem, sier hun.

3. Gå tur eller trene ute

F.v. Tonje Bolstad, Karine Rysjedal og Marita Gjerde. De tre studentene går en tur for å lufte hodet mellom lesingen.

De tre lærerstudentene Marita Gjerde (21), Karine Rysjedal (21) og Tonje Bolstad (21) har tatt en pause i studiene for å gå seg en tur rundt Tveitevannet på Sletten.

– Vi pleier å ta oss en tur ut midt på dagen for å få luftet hodet litt, forteller Gjerde.

En av tingene de har savnet under koronapandemien er turen man får på vei til studiestedet om morgenen.

– Det er ikke det samme å stå opp hjemme og bare sette seg foran skjermen, sier Rysjedal.

Nå har venninnene omtrent én dag i uken med fysisk oppmøte på skolen.

Per Einar Binder er psykolog og professor ved UiB. Han sier at det å komme seg ut i lys og frisk luft betyr veldig mye for vår mentale helse.

– Der er Bergen en fantastisk by, for ingen av oss trenger å dra langt for å finne natur å bevege seg i, sier han.

Det er ingen forbud eller restriksjoner mot å gå tur. Selv om du er i karantene kan du gå tur ute, så lenge du holder godt over én meter avstand til alle andre.

Du kan fremdeles trene både utendørs og på treningssenter.

4. Lese en god bok

Yngvar Bonde (23) leser mer under pandemien. Foto: Jannica Luoto

På avdelingen for skjønnlitteratur på Bergen bibliotek, står student Yngvar Bonde (23) og leter etter lesestoff. Han har brukt mer tid på å lese, se filmer og serier de siste månedene enn han pleier. Han bor i kollektiv.

– Selv om man helst vil være mer ute, er det litt fint å ha tid sammen hjemme også. Vi ser mye på fotball eller bare sitter og snakker sammen, sier han.

Mer tid hjemme gir også rom for å prøve nye ting.

– Jeg har kjøpt meg yogamatte og begynt å gjøre yoga hjemme med hjelp fra Youtube-videoer.

Håkansson i Røde Kors mener det av og til er viktig å få tankene bort fra pandemien. Han mener det er viktig ikke bare å bli sittende foran en skjerm, men finne på ulike aktiviteter.

– Å lese en bok eller se en god serie er ikke avlyst. Det kan hjelpe, sier Håkansson.

Kilder: Bergen kommune, Folkehelseinstituttet, Regjeringen, Røde Kors.

