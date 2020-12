Tillitsvalgt for fastlegene: – Har ikke tillit til ledelsen i helseetaten

Tillitsvalgt for fastlegene slutter seg til kritikken av helseetaten. – Fastlegene ble holdt utenfor. Da smitten blusset opp, måtte vi holde oss oppdatert via mediene, sier Knut-Arne Wensaas.

– Etat for helsetjenester har holdt fastlegene utenfor under pandemien, sier Knut-Arne Wensaas, tillitsvalgt for fastlegene. Foto: Tor Høvik

De siste ukene har det stormet rundt Etat for helsetjenester i Helsehuset i Solheimsviken. Samtlige kommuneoverleger, inkludert smittevernoverlegen, har sagt opp.

Fredag gikk tolv tidligere overleger i etaten ut i BT og fortalte om dårlig styring.

Knut-Arne Wensaas, tillitsvalgt for fastlegene i Bergen, slutter seg til kritikerne.

Til BT sier Wensaas at problemene på Helsehuset også handler om personer og kultur. Han mener fastlegene ikke er blitt involvert i håndtering av pandemien.

– Jeg har ikke lenger tillit til etatsdirektør Brita Øygard og enhetsleder Tommy Thorsen. Samarbeidet mellom fastlegene og kommunen har blitt gradvis bedre de siste årene, men det er bemerkelsesverdig hvordan disse to i løpet av de siste månedene har klart å reversere dette, uttaler han.

Thorsen er nyansatt leder av enhet for allmennmedisin med særlig ansvar for dialogen med byens 242 fastleger.

Etat for helsetjenester holder til i Helsehuset. Etaten har ansvar for legevakt, kommunal sengepost (ØHD), fastlegene, kommuneoverlegene, smittevernog flere andre helsetjenester. Foto: Alice Bratshaug

Tok styringen

Wensaas forteller at da koronapandemien brøt ut i mars, opplevde han at etaten ikke hadde kapasitet til å følge opp fastlegene. De tillitsvalgte tok da initiativ til å etablere en pandemigruppe som kunne stå for den faglige ledelsen av fastlegetjenesten.

I møte med kommunal kriseledelse og etaten søndag 15. mars ble pandemigruppen innlemmet i kommunens organisasjon og plassert i helseetaten under enhet for allmennmedisin, som Thorsen leder.

Wensaas sier pandemigruppen var pådriver for at det ble etablert luftveisklinikker hvor fastlegenes pasienter med mulig koronasmitte kunne tas imot.

– I løpet av få dager ble flere idrettshaller omgjort til luftveisklinikker. Dette skjedde mer på tross av enn på grunn av etat for helsetjenester, sier han.

Wensaas sier at han også organiserte dugnaden der fastlegene påtok seg å være tilgjengelig for pasientene to helger i mars og gjennom påskehelgen.

– Fikk aldri reell rolle

I mai ble pandemigruppen avviklet.

– Vi fikk aldri noen reell rolle og ble aldri involvert. Da hadde det ingen hensikt å fortsette.

Wensaas sier fastlegene opplever at de ikke er holdt informert underveis i pandemien.

– Da smitten blusset opp igjen i august, måtte vi holde oss orientert via mediene, sier han.

Ble kalt inn til møte

I oktober ble Wensaas innkalt til et møte med etatsledelsen. Tema var dialogen med ham som tillitsvalgt. I møtet var Øygard, Thorsen og HR-ansvarlig i etaten. Wensaas tok med seg tillitsvalgt Lina Kristin Welle-Nielsen.

Wensaas opplevde at han der ble møtt med grove personangrep. Etter møtet kontaktet han Legeforeningen som i et brev til etaten minnet om betydningen av et godt samarbeid med tillitsvalgte. BT har lest dette brevet.

Legeforeningen viser til at kommunen, ifølge referatet, opplever Wensaas som «ensidig problematiserende og lite konstruktiv».

«Arbeidsgiver må godta at tillitsvalgte har relevante kritiske innvendinger til både prosesser og til saker uten at tillitsvalgte blir innkalt til møte hvor han kritiseres for å gjøre tillitsvalgtjobben», skriver rådgiver Camilla Fagerholt i Legeforeningen.

– Har de grunn til å oppfatte deg som kritisk og lite konstruktiv?

-Nei, på ingen måte. Da jeg i møtet ba om konkrete eksempler, kom de ikke med et eneste eksempel, svarer Wensaas.

Welle-Nielsen var med Wensaas på møtet som tillitsvalgt. Hun støtter Wensaas i hans kritikk av manglende involvering av fastlegene i pandemien.

- Foruten den involveringen vi selv har tatt initiativ til, har vi vært helt glemt, sier hun.

– Skremmer vekk fastleger

Wensaas minner om at Bergen allerede har en fastlegekrise.

– Etaten er begrenset av at de har få virkemidler, men det er påfallende hvordan de mangler evne til å skape begeistring for en fantastisk jobb. Vi opplever at de tvert om skremmer leger vekk fra å ville bli fastlege i Bergen.

BT har bedt Brita Øygard og Tommy Thorsen svare på kritikken.

Etatsdirektør Brita Øygard har en veldig annerledes oppfatning av møtene med Knut-Arne Wensaas. Foto: Bård Bøe

Brita Øygard skriver i en e-post at etat for helsetjenester og hun er veldig takknemlig for og imponert over den jobben fastlegene i Bergen gjør og har gjort gjennom denne pandemien.

– Vi samarbeider svært godt med fastlegene, skriver hun.

– Kjell-Arne Wensaas har en veldig annerledes oppfatning av møtene vi har hatt. I disse møtene deltar vi begge i kraft av roller og oppgaver vi har påtatt oss, og vi skal helst komme til enighet om ting med utgangspunkt i at vi representerer ulike interesser. Da oppstår det noen ganger uenigheter, men personangrep er det ikke.

Ellers er det vanskelig for meg å komme med detaljer fra diskusjonen i disse møtene, men jeg kan si at flere i kommunen har opplevd dialogen med ham som svært vanskelig.

Det er, naturlig nok, vanskelig for meg å vurdere meg selv og mine lederegenskaper. Det er det andre som må vurdere, skriver Øygard.

– Ønsker ingen konflikt

Tommy Thorsen sier han bare har vært i jobben sin midten av september og har kun møtt Wensaas to ganger i det lokale samarbeidsutvalget.

– Min opplevelse er at jeg har hatt god dialog med Wensaas, sier han.

– Jeg brenner for fastlegeordningen og ønsker ikke noen konflikt med de tillitsvalgte. Om Wensaas sier han ikke har tillit til meg, håper jeg likevel han gir meg en sjanse, sier Thorsen.