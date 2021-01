Han er en av mange elbileiere som har fått p-bot på 600 kroner

Andreas Hellesøy trodde det fortsatt var gratis å parkere i Bergen sentrum med elbil.

Andreas Hellesøy fikk bot etter å ha parkert elbilen i Heggebakken. Foto: Ørjan Deisz

Han forteller at han parkerte elbilen i Heggebakken lørdag ved 16-tiden. Han var innom arbeidsplassen i nærheten og kom tilbake ved 17-tiden.

– Da hadde jeg fått bot på 600 kroner. Jeg var ikke den eneste. Det var seks-syv andre elbiler som også hadde fått parkeringsbot, sier Hellesøy.

«Elbil må betale ordinær avgift på avgiftsplasser (ved parkometer og automatplasser) fra 1. januar 2021», skriver Bergen kommune på sin nettside.

Sendt klage

Han stusser over at han ikke har fått endringene med seg.

– Jeg trodde det var gratis. Jeg har søkt på nettet og for å finne ut om at det har vært omtalt at det nå ikke er lenger gratis å parkere med elbil på gaten i Bergen. Jeg kan ikke se at dette har vært omtalt, sier Hellesøy.

Han synes det er helt greit at elbiler må betale for å parkere på gaten i Bergen sentrum.

– Men Bergen kommune kunne ha informert bedre om dette, mener Hellesøy.

Han forteller at han har sendt en klage fordi han mener kommunen ikke har informert godt nok om endringen.

Hellesøy stiller opp i BT for å få frem budskapet om at elbiler ikke lenger kan stå gratis i Bergen sentrum på dagtid.

– Så slipper kanskje andre å gå i samme fellen som meg, sier Hellesøy.

Kontaktet BT

Arvid Heggestad er leder for Parkeringsavdelingen i Bergen kommune. Han forteller at kommunen fredag begynte å bøtlegge elbiler som sto parkert i sentrum uten at avgift var betalt.

– Det er en god del som har fått bot, men jeg vet ikke hvor mange, sier Heggestad.

Han forteller at han ringte BT denne uken og snakket med en journalist som ba ham sende en e-post om saken. Det gjorde han 4. januar.

«I forbindelse med budsjettbehandlingen i Bergen bystyre ble det vedtatt at elbiler må betale ordinær avgift på avgiftsplasser (parkometer og automater) på gategrunn i Bergen kommune. Frem til nyttår parkerte elbiler gratis på disse plassene. Jeg kan ikke se at dette har vært omtalt i BT. For å opplyse elbileiere om denne endringen, hadde det vært fint om dere ville skrive en artikkel om det, slik at flest mulig får denne endringen med seg», skrev Heggestad.

– Jeg hadde håpet at BT skrev om dette, sier han.

20. oktober i fjor skrev BT en artikkel om tematikken:

«I byrådets budsjettforslag øker gateparkering i snitt med 15 prosent. Dagens ordning lar elbiler stå gratis på offentlige parkeringsplasser i sentrum. Det vil det bli slutt på, dersom budsjettet blir vedtatt. Satsene vil bli de samme som for fossilbiler.»

Heggestad vil ikke si noe om hvilke sjanser Hellesøy har med å nå frem med en klage.

– Han har rett å klage, og vi får se hva han skriver og ta stilling til det.