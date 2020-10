Mæland vil ha opprydding etter rapporter om ukultur i politiet

Avsløringer om «knulle-torsdager» i politiet har skapt reaksjoner.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Hanad Ali

NTB

Justisminister Monica Mæland kaller onsdag inn til et pressemøte i Vandrehallen etter den knusende rapporten om ukultur i politiet ble gjort kjent tirsdag.

Hun sier at ethvert tilfelle av seksuell trakassering er ett for mye.

– Sånn skal vi ikke ha det i norsk politi. Jeg forventer at det ryddes opp i dette, og jeg vil ta dette opp med politidirektøren når jeg møter henne om kort tid, sier hun.

– Jeg skal være veldig forsiktig med å spekulere. Men det er en maktkultur, og det har vært en mannskultur, sier Mæland til NTB.

Justisminister Monica Mæland holdt onsdag et pressemøte om ukultur i politiet. Foto: Paul S. Amundsen

– Uakseptabelt

Det er ikke er akseptabelt at ledere utnytter sine posisjoner, mener Mæland, som ber politidirektøren ta tak.

– Vi skal ikke ha en ukultur i politiet, og det er viktig at politidirektøren tar tak i seksuell trakassering. Vi aksepterer ikke at ledere utnytter posisjonene sine på denne måten, og for å være ærlig trodde jeg at vi hadde lært mer etter metoo, sier hun.

I en pressemelding uttalte politidirektør Benedicte Bjørnland seg om forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas sitt arbeid. De har undersøkt hvorfor det er få kvinner innen politiets operative områder.

Studien omfattet blant annet utrykningsenheten i Vest politidistrikt. Der avdekket forskerne flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket atferd.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier at det er viktig at politiet forebygger og håndterer tilfeller av seksuell trakassering i egne rekker. Foto: Geir Olsen

«Knulle-torsdag»

Også andre steder i landet kom det fram kritikkverdige hendelser i politiet.

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulle-torsdag» ved B3-leir, uttaler politidirektøren i pressemeldingen.

Politidirektøren opplyser at tematikken er grepet fatt i etter funnene i Vest politidistrikt i fjor.

Politimester Kaare Songstad holdt i vår et pressemøte om en intern rapport om ukultur og seksuell trakassering i Vest politidistrikt. Foto: Bård Bøe

Sju ledere anklaget i vår

Tirsdagens pressemelding kommer under et halvt år etter at Vest politidistrikt offentliggjorde en intern rapport om ukultur og seksuell trakassering i distriktet.

Der kom det fram at undersøkelsesgruppen som forfattet rapporten, avdekket at totalt åtte mannlige ansatte, sju av dem i lederposisjoner, ble anklaget for manglende rolleforståelse eller trakassering.

– Det er leit å se på papiret at vi har slike utfordringer, men jeg er ikke spesielt overrasket. Noen politiledere skjønner ikke at de er ledere. De sakene følges opp og er ikke avgjort, sa politimester Kaare Songstad den gang.