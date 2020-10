Kjuagutt og hedersmann

Olaf Ellingsen er død, 74 år gammel.

Publisert Publisert Nå nettopp

I 32 år ledet Olaf Ellingsen firmaet Olaf Ellingsen AS/Hindu Krydder. Han døde 20. september, 74 år gammel. Foto: Privat

Olaf Ellingsen døde 20. september, 74 år gammel.

Vi er mange som takker kjuagutten og hedersmannen Olaf for varmt vennskap og gode minner.

Etter siviløkonomeksamen overtok Olaf – 26 år gammel – firmaet Olaf Ellingsen AS/Hindu Krydder fra sin far. 32 år senere kunne han levere et sterkt og sunt firma videre til sin sønn Carl.

Les også Der pepperen gror

Til Olafs store glede, fortsatte firmaets positive utvikling også under Carls ledelse. Olaf pleide å si at «du blir ikke rik av store inntekter, men av små utgifter». Han trivdes best ute i fabrikken og gledet seg når han fikk maskinparken til å fungere optimalt.

Kunder respekterte firmaet og Olaf for kvalitetskrydder, pålitelighet og rettskaffenhet.

I ungdommen var Olaf en ivrig regattaseiler med hyllen full av pokaler. Siden ble han formann i Bergen Seilforening. I hele hans voksne liv ble seilbåten til stor glede også for familie og venner.

Olaf var ingen tilhenger av lange akademiske diskusjoner: «Det er en grunn til at vi er født med to ører og kun en munn». Han var arbeidsom og likte ikke utsettelser: «Det er mer slitsomt å grue seg, enn å få ting unna».

Han var beskjeden på egne vegne, men raus med andre. Viktigere enn den økonomiske rausheten, var den menneskelige rausheten som så mange av oss fikk glede av. Han var villig til å strekke seg langt for å unngå konflikter. Det viktigste var å se fremover og bruke energien på noe positivt. Han sto opp for andre – var uselvisk og usnobbet.

De siste årene ble Olaf hjelpetrengende. Kanskje var det i disse vanskelige årene hans personlighet sto klarest frem.

Positiv, med kjuaguttens lune glimt i øyet selv i situasjoner hvor andre ville gitt opp. Men uten sin kjære Åsta, som oppofrende ga av all sin energi, ville disse siste årene vært mye tyngre.

Vi lyser fred over Olaf Ellingsens minne.

På vegne av en stor venneskare,

Johan Fr. Odfjell