Meiner byrådet bør melde alle som bryt karantenen til politiet

Høgres Harald Victor Hove meiner for mange ikkje bryr seg om den alvorlege smittesituasjonen Bergen er i, og at sterkare lut må til for at dei skal få auga opp.

Gruppeleiar for Høgre Harald Victor Hove (H) meiner karantenebrot bør meldast til politiet. Foto: Eirik Brekke

– Med bakgrunn i i smittekjeldene vi ser no, der brot på karantenebestemmelsane er ein del av smittespreiinga, bør byrådet ha som prinsipp at alle kjende brot blir meldt til politiet.

Det seier Høgres Harald Victor Hove.