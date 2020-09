Et halvt år inn i pandemien mangler flere skoler i Bergen digitale læringsmidler

– Listen over tillatte nettressurser er tom, sier ungdomsskolelærer.

– Min kritikk handler om at kommunen burde begynt med dette for fem år siden, sier Adrian Talleraas om mangelen på godkjente nettressurser. Foto: Tor Høvik

«Hva er det som har skjedd? Ble etaten overrumplet av GDPR (Personvernforordningen) fem år etter alle andre?» Dette spørsmålet stilte lærer Adrian Talleraas i et debattinnlegg i BT tidligere i september.

– Jeg fikk mye respons på det innlegget, og ble også kontaktet av forlag og utviklere som spurte om det var sant at Bergen kommune ikke har en ordentlig databehandleravtale. De frykter at de har solgt ting skolene ikke har lov til å bruke, forteller Talleraas.

Han er lærer på Rothaugen ungdomsskole og sier at skolen har satset tungt på digital undervisning. Ved skolestart i august fikk de melding om at skolene ikke lenger får lov til å bruke digitale læremidler som krever innlogging og ikke har en databehandleravtale med Bergen kommune.

Adrian Talleraas har tidligere jobbet i Oslo-skolen. Han har inntrykk av at skolene i andre kommuner bruker langt flere nettressurser enn hva som er mulig i Bergen. Foto: Tor Høvik

Læremidlene i et fag består som regel av en lærebok og en digital del. Akkurat nå har ikke Talleraas digitale muligheter i norsk fordi avtalen som skal sikre personopplysninger ikke er på plass.

Han er langt fra den eneste læreren som mangler læremidler nå.

– Stor utfordring

Bente Myrtveit, leder for Utdanningsforbudnet i Bergen, forteller at hun har fått mange henvendelser om manko på både bøker og digitale ressurser. Hun beskriver dette som en stor utfordring for skolene i Bergen.

– Flere forteller også at elevene ikke kan logge seg på læreverket hjemmefra. Det i seg selv er nærmest en skrekktanke hvis det blir ny runde med hjemmeundervisning.

Bente Myrtveit i Utdanningsforbundet mener regjeringen har bevilget altfor lite penger til nye læremidler i tråd med fagfornyelsen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Myrtveit mener regjeringen har bevilget altfor lite penger til nye læremidler i tråd med de nye læreplanene i fagfornyelsen.

Hun forteller at til en gjennomsnittlig ungdomsskole er det bevilget cirka 250 kroner pr. elev, mens en lærebok gjerne koster 500–600 kroner. Samtidig forsinkes digitale læringsressurser fordi de må gjennom en såkalt ROS-analyse – risiko- og sårbarhetsanalyse.

Prosessen med å få en slik analyse virker tungrodd, synes Myrtveit.

– Flere av de aktuelle nettressursene er godkjent i Oslo-skolen.

Savner beklagelse

Lederen forteller at mange bergenslærere nå bruker mye tid på å «klippe og lime» for å lage egne læremidler i mangel av noe bedre.

Det gjør også Adrian Talleraas på Rothaugen.

– Vi produserer mye undervisningsmateriell selv. Problemet er at nå er listen over tillatte nettressurser tom. Det virker ikke som man i kommunen har forståelse for hvor alvorlig situasjonen er.

Han savner at noen beklager situasjonen.

– Min kritikk handler om at de burde begynt med dette for fem år siden. Noen burde si «dette er ikke godt nok, her har vi gjort for lite de siste fem årene». Til og med en irritert lærer kan akseptere at folk gjør feil.

Nasjonale retningslinjer

Skoleetaten ba nylig skolene sende en liste over hvilke nettressurser de har behov for.

– Jeg synes det virker som om ingen har gjort noe med dette på mange år. Og så plutselig skal alt skje samtidig, sier Talleraas, som tidligere har jobbet i Oslo-skolen.

Myrtveit i Utdanningsforbundet mener det burde vært en felles, nasjonal godkjenning for digitale læremidler.

Skoledirektør Marius Arnason Bøe mener at godkjenning av digitale læremidler i større grad bør gjøres nasjonalt. Foto: Bård Bøe

Skoledirektøren: – Mye på plass før høstferien

Marius Arnason Bøe er direktør i Etat for skole. Han er enig i at situasjonen er krevende.

– De peker på noe som er en utfordring for tiden. Jeg er også enig i at det er viktig å få godkjenning av læremidlene på plass så raskt som mulig. Derfor bruker vi også store ressurser på dette nå, sier Bøe.

Skoledirektøren håper å ha mange av godkjenningene på plass i løpet av høstferien, som begynner om en uke.

Ny nasjonal læreplan

Han sier at arbeidet har pågått kontinuerlig fra ny personopplysningslov ble varslet og innført i 2018.

– Denne høsten innføres ny nasjonal læreplan i skolen. Leverandørene har i den anledning utviklet nye digitale læremiddel som nå må behandles, sier Bøe.

Samtidig etterlyser også skoledirektøren en nasjonal ordning for sertifisering og godkjenning av digitale læremidler.

– Akkurat nå sitter alle kommuner i Norge og gjør de samme vurderingene. Det er ingen god bruk av ressurser. Derfor ønsker vi en nasjonal sertifiseringsordning, sier Bøe.