Historisk varmt mandag.

Hvis du synes det var uvanlig varmt mandag, har du helt rett. Så sent i september har det bare vært varmere én gang, ifølge offisielle målinger. Da var bergenseren Johan Ludwig Mowinckel statsminister i Norge.

– Det er bare å gratulere, sier Vibeke Thyness ved Meteorologisk institutt.

Ernest Rude / Oslo Museum

Meteorologen forteller at kombinasjonen av varme luftmasser, føn-effekt og mye sol ga maks uttelling mandag. Til slutt endte måleren på Florida på 23,4 grader.

– Det var store områder som hadde kjempeforhold, sier hun.

Over 80 år siden sist

BT har sjekket temperaturene for den siste uken i september på de offisielle målerne i Bergen tilbake til 1905. Kun to ganger er det registrert varmere temperatur på Florida og Fredriksberg (offisiell stasjon før 1985), bare den ene var senere enn 25. september.

Godværet skal vare noen dager til, men så er det slutt, forteller Thyness.

– Det er bare å gripe sjansen de dagene vi har nå, onsdag og torsdag, og få mest mulig D-vitaminer. Det er ting som tyder på at festen er over.

Hun minner om at det tross alt har vært to uker med brukbare forhold, som ikke minst var usedvanlig godt timet for sykkel-VMs del.

– Det er ikke verst til å være høst på Vestlandet. Høytrykket vi ba om i hele sommer, det kom nå.

Skyer, regn og vind på vei

Men nå får høytrykket som har ligget over oss konkurranse fra lavtrykk i Atlanterhavet. Godværet er i ferd med å skli østover mot Russland.

– Da klarer fronten fra vest å banke seg inn. Det er et ordentlig høstlavtrykk som kommer til helgen, med mye vind og en del regn, sier Thyness.

Vinden er allerede godt på vei, sier hun, og etter hvert vil både skyer og regn også melde sin ankomst.

– Det er en kamp mellom krefter. Der disse trykksystemene møtes blir det typisk en del vind. Det er nok allerede slik at det rusker litt i høyden og inn i Hardangerfjorden, sier Thyness.

Hanna Kristin Hjardar

Vanskelig å gi gode værvarsler

Meteorologen sier at det er vanskelig å gi presise varsler akkurat nå fordi det er høy fart i atmosfæren. I Norge har vi ikke merket noe til det, siden vi har ligget beskyttet av høytrykket, forteller Thyness.

– Det er mye som skjer i Atlanteren for tiden. De tropiske stormene i Karibia roter også til bildet, så det er krevende å gi gode værvarsler. Hva som kommer til å skje når høytrykket slipper, er litt uklart. Det kan bli ordentlig, ordentlig vått, eller bare litt vått, det vet vi egentlig ikke.

Men én ting er sikkert:

– Sommertemperaturene vi har rukket å venne oss til, er iallfall slutt.