Denne uken begynner arbeidet med å dekke fjordbunnen med stein. Først ved utgangen av 2018 vil jobben være fullført.

– En merkedag, sier Gry Stenersen.

Hun er prosjektleder for Bergen kommune. Bak henne ligger Puddefjorden, tilsynelatende innbydende i sensommersolen. Men under havorverflaten gjemmer det seg miljøgifter. Bly, kvikksølv, kobber, PCB, PAH og andre skumle forbindelser. Forurensningen kommer fra tidligere industriutslipp, veitrafikk, maling og andre fasadematerialer.

Ørjan Deisz

Skrot fra sjøbunnen

Det lukter stramt av råtten sjø. På kaien ligger gamle båtvrak, ankere, toalettskåler, bildekk, en gammel ubåtpropell, handlevogner, sykler, bosspann, septiktanker, stillas og annet skrot. Alt måtte hentes opp før steinleggingen kunne begynne. Noe av det har havnet på Akvariet, i en utstilling til skrekk og advarsel. Resten av avfallet må spyles og renskes etter alle kunstens regler. Før det eventuelt gjenvinnes eller fraktes til avfallsstasjonen. Også spylevannet må filtreres før det kan slippes ut i fjorden.

Ørjan Deisz

Gjennom mange hundre år er Puddefjorden blitt brukt nettopp som avfallsstasjon. Siste stopp for alskens saker og ting som folk ikke lenger har hatt bruk for, eller har ønsket å kvitte seg med. Men farligst av alt som har havnet der, er de usynlige tungmetallene og miljøgiftene.

– Her finnes liv. Fisk og krabber. Til og med en hummer har dykkerne kommet over. Vi ser også at folk fisker fra kaiene. Men feit fisk herfra er ikke anbefalt å spise, sier Stenersen.

Skal bli «gullende» ren

Det vil forhåpentlig endre seg. Målet er at Puddefjorden skal bli tilnærmet gullende ren når sjøbunnen er ferdig tildekket om ett år og fire måneder.

Ørjan Deisz

– 80 prosent ren, er ambisjonen, sier Stenersen og gjør det klart at gjennomførende entreprenør vil bli nøye fulgt opp og kontrollert. Forsøk gjort i Kirkebukten viser at den planlagte metoden virker. Etter at ny sjøbunn er lagt, vil det bli gjennomført målinger i ti år for å se om giftene holder seg i ro.

Planene om å rense Puddefjorden er flere tiår gamle, men først nå blir ord til handling. Siden juli i år har arbeidet i felten foregått, og fremdeles blir det fisket opp gjenstander fra havbunnen. Noen steder blir også gammel sjøbunn fjernet for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp.

Pionérprosjekt

De 150 millioner kronene som hele prosjektet er kostnadsberegnet til, blir 75 prosent betalt av Miljødirektoratet. Resten av finansieringen kommer fra Bergen kommune og Bergen og Omland Havnevesen. Rundt 30 personer arbeider på heltid med steinleggingen.

Ørjan Deisz

– Selve operasjonen med å legge stein på havbunnen er et pionerprosjekt. Det er første gang det gjøres på denne måten, så vi er spente på å se hvordan det fungerer, sier prosjektlederen og peker på en trakt som ligger på dekket til en diger lekter.

Fra lekteren skal steinen føres kontrollert ned på fjordbunnen via denne trakten, som skal være GPS-styrt og dessuten utstyrt med kamera. 440.000 kvadratmeter skal tildekkes, slik at fortidens synder kan gjemmes og isoleres under et 40 cm tykt lag med stein, grus og finkornet sand. Massene kommer for øvrig fra tunnelboringen gjennom Ulriken, via steinknuseverket i Ytre Arna. Flere lastebiler går i skytteltrafikk mellom steinknuseverket og Steinestø, der en lastebåt blir fylt opp med massene for at de kan komme til fornuftig anvendelse inntil 25 meter under havoverflaten.

Mer enn 60 fotballbaner

– Logistikkmessig snakker vi om en stor og kompleks operasjon, forklarer Gry Stenersen.

Også Vågen og Storelungeren skal på sikt få samme behandling som Puddefjorden nå får. Målet er at «tilstanden i sjøbunnen ikke skal være til hinder for bruk av sjø- og havneområder til nærings- og fritidsaktiviteter», og tiltakene som blir gjennomført «skal bidra til å redusere innholdet av miljøgifter i fisk og sjømat fra Byfjorden».

Sjøbunnen som i denne omgang skal tildekkes, strekker seg fra Gamle Nygårdsbro til Laksevåg. Til sammen 440.000 kvadratmeter, eller tilsvarende mer enn 60 fotballbaner på størrelse med Brann Stadion. Det vil gå med rundt regnet 56.000 tonn stein.

Ørjan Deisz