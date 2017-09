Bare noen titalls stemmer gjorde at Torkil Åmland (Frp) mistet stortingsplass tirsdag kveld. Sps Nils Bjørke kommer i stedet inn.

Det har vært stor spenning knyttet til det siste faste mandatet fra Hordaland. Bare noen titalls stemmer skilte Frps tredjekandidat Torkil Åmland og Venstre-nestleder Terje Breivik da over 99 prosent av stemmene var talt opp.

Tirsdag kveld kom de avgjørende stemmene, som ga sistemandatet til Breivik, og dyttet Åmland ut.

– Det er litt skuffende. Da ser det ikke så lyst ut nå. Jeg visste at det ville være spennende helt til det siste, så jeg var ikke helt uforberedt på at det skulle vippe den veien. Det har aldri vært et sikkert mandat, men jeg er litt skuffet når det er såpass nært og så lite som manglet, sier han til BT.

Hadde gitt opp

Fordi Breivik fra før hadde utjevningsmandatet i Hordaland, fikk de små stemmene store ringvirkninger. Utjevningsmandatet gikk videre til Senterpartiets andrekandidat Nils T. Bjørke på Voss.

Når BT ringer tirsdag kveld er han ute og «springer etter noen sauer».

– Jeg var jo innstilt på at dette bare gikk nesten, så da kom jeg meg hjem og begynte å jobbe igjen, sier Bjørke.

Overraskelsen var derfor stor da alt snudde og Senterpartiet likevel fikk inn to fra Hordaland.

– Det er jo dette vi har kjempet for så dette er moro. Jeg hadde ikke helt troen på det, i alle fall ikke etter i går kveld.

Historielærer

TV 2s tallknuser Terje Sørensen sier at en fintelling i Finnmark teoretisk kan føre til endringer i hvem som får deres mandater, noe som kan skape rokkeringer.

– Det gjør at vi ikke kan være helt bombesikkert, men jeg vil si at det er høyst sannsynlig at Nils Bjørke kommer inn. Torkil Åmland er ute, det er i hvert fall sikkert, sier Sørensen.

BT møtte Frp-politiker Åmland på formiddagen tirsdag, idet han skulle undervise elevene sine på Danielsen om den industrielle revolusjon.

– Jeg er så spent. En går litt rundt seg selv, sier Åmland.

– Jeg må bare prøve å stenge ute alt. Det blir ikke lett. Kanskje setter jeg de til litt oppgaver. Jeg har noen sånne trikser på lager, spøker Åmland.

EIRIK BREKKE

Ikke talt opp

Det var i underkant av 2000 stemmer i Bergen som fortsatt ikke var opptalt tirsdag ettermiddag. Dette var i all hovesak forhåndstemmer fra bergensere utført i andre kommuner.

– Vi venter til klokken 17 med å telle dem opp. Det er for at vi skal være sikker på å ha fått alle. Vi er blant annet blitt varslet om at det kommer en forsendelse fra Oslo som vil være her cirka klokken 16, sier Elin Solberg, leder av Valgenheten i Bergen kommune.

Klokken 18.30 var det bare ti stemmer igjen som ikke var talt.

Bergen snudde alt

For Torkil Åmland så det tidlig svært lyst ut med tanke på å sikre seg mandat i Hordaland, men da det nærmet seg midnatt endret alt seg. Da begyne nemlig stemmene fra Bergen å strømme inn.

– Da snevret seg det fort, og alt ble veldig close. Akkurat nå vipper det, sier Åmland.

Var inne som vara

Åmland la ikke skjul på at han gjerne skulle hatt stortingsplass.

– Jeg har vært inne som vara, men å sitte fast er noe helt annet. Jeg har veldig lyst.

Åmland tilhører den kristenkonservative fløyen i Frp. Han var blant annet medlem av menigheten Levende Ord, den gang den eksistere.